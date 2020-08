Ce n’est jamais un jour ennuyeux quand Plies tombe, surtout quand il laisse tomber un P-Mix. Avec la sortie du mégahit échantillonné par le club de Baltimore de Cardi B et Megan Thee Stallion, une ampoule s’est déclenchée dans la tête de Plies pour donner une perspective masculine à la piste. Et il l’a fait. Plus tôt cette semaine, il a déposé un couplet rapide sur la piste détaillant ses sexcapades, bien qu’il semble que sa mère ne soit pas entièrement enthousiasmée par sa sortie. Maintenant, nous connaissons tous Plies pour beaucoup de ses paroles et chansons torrides, mais sa mère ne veut apparemment pas qu’il utilise ce type de langage vulgaire.

« Ma maman vient de m’appeler, mec, » dit-il. «Elle a dit: ‘Qu’est-ce que je t’ai dit de parler comme ça?’ J’ai dit: ‘Maman, ils mentent sur moi. Ce n’est pas moi là-bas!’ «

Selon la mère de Plies, cette chanson est NSFW. Appuyez sur play avec prudence.

Paroles de citations

Elle est un animal avec des backshots

Chatte si humide, ça ressemble à un lave-auto

Nourrissez-lui cette bite jusqu’à ce que sa gorge se verrouille

Elle était si calme jusqu’à ce qu’elle bombarde le choc