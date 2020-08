Avez-vous déjà entendu parler du Crêpes Japonais? Ils sont comme des nuages ​​duveteux et doux dans la bouche. Voyez ici comment les préparer.

La clé de ces Crêpes consiste à séparer les blancs des jaunes d’œufs et à faire, comme si vous prépariez une génoise, d’abord le mélange des jaunes, de la farine, de la levure et du lait.

De plus, vous allez battre jusqu’à ce que ce soit ferme, comme s’il s’agissait d’une meringue, les blancs et le sucre. Gardez à l’esprit que plus il est spongieux et plein d’air, plus votre Crêpes.

Le reste est juste pour incorporer, avec des mouvements doux et enveloppants, le mélange de jaunes et de farine, avec la meringue blanche.

Vous remarquerez que vous aurez une pâte très mousseuse, et c’est très bien, c’est ce dont vous avez besoin pour votre Crêpes gonflez et atteignez le ciel. Regardez la vidéo pour voir comment ils sont réalisés étape par étape. Vous ne regretterez pas!

Les ingrédients dont vous aurez besoin sont:

2 œufs (blancs et jaunes séparés)

20 ml de lait

32 g de farine à pâtisserie (farine à gâteau)

2 g de levure chimique

23 g de sucre

Extrait de vanille

Beurre (pour la cuisson uniquement)

Oh, et une dernière chose! Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de la vanille et une touche de jus de citron ou d’orange.