Elle n’est peut-être plus considérée comme une planète du système solaire, mais cela pourrait être un autre point pour une exploration future.

La planète naine est un sujet de débat depuis de nombreuses années depuis qu’elle a été abandonnée en tant que membre du système solaire, donc il y a eu peu d’intérêt pour la petite planète depuis 2006 quand elle a perdu son statut.

Cependant, une grande partie de la communauté scientifique pense qu’une plus grande attention devrait être accordée aux corps célestes de type Pluton près de la ceinture de Kuiper.

Un groupe de chercheurs suggère qu’une analyse faite par la sonde New Horizon, la même qui nous a donné l’image la plus claire de Pluton, a découvert que la planète peut avoir un océan souterrain qui interagit avec son noyau rocheux.

Si cette hypothèse est confirmée cela signifie que les masses d’eau peuvent être une constante en bordure du système solaire et ils pourraient même supporter la vieDe cette manière, on pourrait enfin répondre à l’une des questions qui a envahi la conscience collective de l’humanité sur le début de la vie sur notre planète et d’autres qui contiennent de l’eau à l’état liquide.

La chose intéressante remonte également à la zone où se trouve Pluton, qui est près de la ceinture de Kuiper, qui est la zone qui définit les objets au-delà de Neptune. à plus de 6 milliards de kilomètres du soleil.

Pour le moment, il est difficile de calculer la quantité d’eau que Pluton peut contenir, depuis quand l’a-t-elle eue et si elle est complètement gelée.

Cette information devait être rendue publique le 16 mars par l’intermédiaire de l’Association de recherche spatiale universitaire (USRA), mais a été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19.

Pour Carver Bierson, il y a deux hypothèses sur cet océan probable de Pluton:

La première est que la planète naine a commencé comme une masse froide, provoquant le gel de toute terre, puis la fonte en raison de la décomposition des éléments radioactifs dans le noyau et finalement le gel à sa surface.

Le second suggère un départ chaud pour Pluton, où son océan a peut-être été liquide pendant la majeure partie de son existence et s’est progressivement gelé au cours du dernier million d’années. Cela montrerait des fissures dans la mer qui s’étendent à mesure qu’elle gèle.

Précisément la découverte du Nouvel Horizon suggère que c’est le cas, l’océan est aussi vieux que la planète elle-même. Si cette observation était vérifiée, je suggérerais qu’il y a des probabilités que plus de corps similaires à Pluton ont des océans gelés, ce qui pourrait justifier une mission de plus pour étudier cette possibilité et savoir si elles abritent ou hébergent la vie.

Si cela devait être prouvé, cela signifierait une autre approche de la réponse à la façon dont la vie a commencé ici sur terre et si nous sommes les seuls à pouvoir l’avoir.

Partagez cette nouvelle passionnante afin que cette recherche atteigne plus de gens et dans quelques années nous pourrons peut-être savoir si nous sommes uniques ou non.