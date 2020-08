Rejoignez en tant que Gavin Rossdale du groupe de rock multi-platine, BUISSON, sort pour le dernier épisode de Le Boo Crew! Plongez dans certains des films d’horreur préférés de Gavin et plus encore, y compris un regard sur le fantastique huitième album de BUSH Le Royaume qui vient d’être publié.

L’album a une certaine lignée de genre avec une production et plusieurs co-écrit avec le compositeur de films Tyler Bates, connu pour son travail dans des films comme Dawn Of The Dead de 2004, The Devil’s Rejects, Slither, 300, Rob Zombie’s Halloween, Ti West’s The Sacrament, Deadpool 2, la série John Wick et ses collaborations avec Marilyn Manson.

«Il a des affiches effrayantes sur le mur de son studio. Tout tourne autour de ça. Les collines ont des yeux… tout a des yeux! Tout vous regarde! »

L’une des chansons créées par Gavin et Tyler, intitulée Bullet Holes, s’est retrouvée sur la bande originale de John Wick: Chapitre 3 – Parabellum. Il fait écho à un son cinématographique que BUSH a cultivé au fil des ans. Gavin parle de cette tendance visuelle.

«Je suis juste fou d’atmosphère et de disques au son large. J’aime tellement la musique de film que même si je fais ces disques plus lourds, je veux toujours ce son large. Je n’aime pas les sons abrasifs. Je l’aime vraiment lisse et puissant. Je n’y peux rien. J’adore Brian Eno, il est l’un de mes favoris. John Williams, Gabriel Yared. J’adore tous ces gars qui vous coupent le souffle avec la musique dans les films parce que cela fait tellement partie intégrante de l’élévation d’une scène. La musique est si puissante. »

Rossdale est également passé de la scène au grand écran à plusieurs reprises en tant qu’acteur. L’adaptation cinématographique de Francis Lawrence en 2005 du personnage de bande dessinée DC / Vertigo, Constantin, aux côtés de Keanu Reeves, Rachel Weisz et Shia LaBeouf. Fêtant ses 15 ans, le film est toujours en train d’être découvert et redécouvert par les fans. L’histoire mettait en vedette Gavin comme un demi-démon espiègle nommé Balthazar (bon à lécher les doigts!) Qui a pu faire basculer des prothèses incroyables grâce aux braves gens des studios Stan Winston et des costumes à rayures plutôt pointus!

«Ils ont gardé les combinaisons en cas de danger de suite. Quand j’ai vu Keanu à New York quand je suis allé à la première de John Wick, J’étais comme mec, il y a toutes ces terribles suites en cours, comment n’y a-t-il pas une suite de Constantine Je veux être ressuscité des morts comme un génie! Il a dit: «Je pense qu’il n’a pas fait assez d’argent». Peut-être que c’est comme ce slowburn dont vous parlez. Peut-être que ça va revenir et qu’il y aura ce désir. Je pense que Keanu pourrait encore le faire. Je suis prêt. Je pense que ce serait merveilleux de ressusciter ce personnage!

Au cas où vous vous poseriez la question, les tours de pièces fantaisie de Balthazar ont tous été réalisés par Gavin lui-même, sans l’aide d’un doublé.

«Oh pendant trois mois complets! J’avais une pièce spécifique. Trois mois complets, je l’ai fait tous les jours toute la journée. Tout ce que je faisais.

Gavin nous dit qu’il est sur le point de revenir au cinéma dans un autre projet à thème religieux qui suscite déjà sa part de controverse.

« Je viens de faire un film avec Janell Shirtcliff, qui est une photographe incroyable et ça s’appelle Habitude. Paris Jackson joue Jésus, donc il y a déjà environ trois cent mille personnes qui sont contre elle jouant Jésus ce qui est génial! C’est une promo incroyable, je l’adore! Laisse le venir! Ouais, nous sommes des gens terribles. Satan est là! Bella Thorne (le personnage de) est obsédée sexuellement par Jésus. Alors ils ont pensé qu’ils étaient bouleversés par Paris, attendez qu’ils découvrent ce qu’est le film!

Pour en savoir plus avec Gavin Rossdale, y compris ses premières dans l’horreur, Constantine, travaillant avec Tyler Bates et BUSH nouvel album The Kingdom, découvrez The Boo Crew Podcast Épisode 148. Disponible maintenant sur Apple, Spotify et partout où vous obtenez vos podcasts!

Suivez Gavin Rossdale sur:

Instagram: @gavinrossdale

Twitter: @gavinrossdale

Suivez Bush sur:

Instagram: @bush

Twitter: @bushofficial

Suivez The Boo Crew sur:

Instagram: @talesfromtheboocrew

Twitter: @talesfromtheboo