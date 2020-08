Il y a quelques jours, nous nous posions la question: Y aura-t-il un jour de maquillage pour le jour de maquillage Pokémon GO Fest? Il s’avère que la réponse est «oui». En raison de l’indisponibilité par erreur de Shiny Unown pour les entraîneurs Pokémon GO à certains endroits pendant l’événement, Niantic propose une autre refonte pour GO Fest 2020 à ces joueurs. Cette journée de maquillage GO Fest 2020 sera limitée, cependant, de nombreux formateurs se demandent s’ils seront éligibles.

Pokémon GO propose un autre événement de maquillage pour GO Fest 2020. Crédit: Niantic

Dans leur annonce officielle publiée sur le blog Pokémon GO, Niantic a présenté des excuses aux entraîneurs d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’autres régions de la région Asie-Pacifique. Bien qu’ils n’aient pas spécifiquement mentionné que les capacités Shiny d’Unown avaient été désactivées, ils ont reconnu des « problèmes techniques » et ont offert un autre maquillage de trois heures qui permettra à ces formateurs d’avoir une autre fissure dans les biomes Fire, Water et Friendship. présenté dans GO Fest, ainsi que le Shiny Unown qui se reproduira sur l’encens. Ils ont écrit:

Le dimanche 23 août 2020, de 11 h 00 à 14 h 00 heure locale, nous organisons un événement de maquillage pour les formateurs de la région Asie-Pacifique qui ont été touchés, en particulier dans les fuseaux horaires UTC + 7 à UTC + 14. Lors de cet événement de maquillage, certains Pokémon présentés lors de Pokémon GO Fest 2020 apparaîtront plus fréquemment dans la nature. Notez que cet événement de maquillage ne sera disponible que pour les joueurs ayant acheté un billet Pokémon GO Fest 2020.

Et voilà. La région Asie-Pacifique a une autre chance au GO Fest 2020 ce dimanche, mais tout n’est pas perdu pour les entraîneurs d’autres régions qui espèrent s’amuser avec Pokémon GO ce week-end. Il y a encore un autre maquillage que Niantic propose avec la refonte de Dragon Week Limited Research, qui sera lancée pour tous les entraîneurs vendredi, offrant deux autres photos à Shiny Deino.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos de Theo Dwyer

Theo Dwyer écrit sur les bandes dessinées, les films et les jeux.