première fois. Après un voyage en mer cahoteux, la jeune peintre Marianne (Noémie Merlant) arrive sur les rives de la Bretagne pour assister à l’appel d’une femme (Valeria Gorlino) qui l’engage pour peindre le portrait de sa fille Héloise (Adèle Haenel), qui sera envoyé à Milan pour examen du prétendant qui épousera la fille. Fraîchement sortie d’un couvent bénédictin, il n’y a pas d’option vitale pour la future épouse en dehors de cette transition rapide de la vie religieuse à l’expérience conjugale. Le portrait contracté représente cet objet de possession qu’elle deviendra elle-même après son mariage. Face à une telle pression, une de ses grandes soeurs avait précédemment choisi le suicide; elle, pour sa part, préfère, en révolte silencieuse, refuser de poser pour le portrait.

Deuxième temps. Le défi de Marianne consistera à se faire passer pour la compagne de la jeune femme, à l’observer attentivement et à peindre clandestinement le tableau, toujours en s’appuyant sur sa mémoire et avec l’aide occasionnelle de Sophie (Luàna Bajrami), une employée de maison qui posera pour elle avec les vêtements de Héloise absente. Le stratagème remplit sa mission sans revers majeurs jusqu’au moment où, par prurit d’honnêteté professionnelle, le peintre décide de révéler à la jeune femme sans méfiance la nature et la vérité de sa mission.

Portrait of a Woman on Fire (Portrait de la jeune fille en feu, 2019), quatrième long métrage de la réalisatrice française Céline Sciamma (La naissance des pieuvres, 2007; Tomboy, 2011, Bande de filles, 2014), s’aventure dans le cinéma de ère d’une manière nouvelle, avec une vigueur expressive et une attention méticuleuse aux détails scénographiques et, surtout, à la complexité des pressions culturelles imposées aux femmes dépourvues de tout pouvoir de décision sur leur propre corps et leur propre destin. Et il entreprend cette entreprise dans une histoire où la figure masculine, purement référentielle, est reléguée à un plan très secondaire.

Peu à peu, les trois personnages centraux du film établissent des liens forts de complicité affective, créant à la fois des espaces de liberté et d’expression spontanés sans précédent. Ensemble, ils lisent et discutent des thèmes de la mythologie grecque (Orphée et le vain effort pour retrouver sa bien-aimée Eurydice en chantant), ou de la littérature latine (une allusion discrète à l’art d’aimer d’Ovide, comme un manuel secret du peintre et votre modèle). Avant d’aspirer à l’épanouissement amoureux dans une relation charnelle, Héloise exige de Marianne un engagement plus fort pour la cohérence intellectuelle. En regardant son portrait presque terminé, la jeune femme lui reproche: qu’il ne me ressemble pas, je peux comprendre ça, mais qu’il ne te ressemble pas, c’est triste.

L’appropriation par une femme d’un métier artistique réservé aux hommes était quelque chose de singulier et d’insouciant au moment où se déroule l’histoire. Le film Artemisia (Agnès Merlet, 1997) décrit le scandale provoqué par l’artiste baroque italienne Artemisia Gentileschi, qui déjà au 18ème siècle ose peindre des corps nus. Le regard s’est alors porté sur la condamnation masculine de ladite société. Dans le pari filmique de Céline Sciamma, les protagonistes revendiquent désormais l’autonomie d’un regard féminin gracieux ou, selon les mots du réalisateur, une nouvelle politique du regard. Héloise renonce ici à sa première condition d’objet et s’assume comme un sujet très vivant, animé par le désir que Marianne lui inspire. Cette pulsion érotique, d’abord contenue et enterrée, va au-delà d’un simple lien affectif et devient la fascination que les deux jeunes femmes partagent pour le libre arbitre et une impulsion sexuelle intense, quoique finalement éphémère, une fugacité qui leur est propre. Héloise voit quand elle avoue à son partenaire: Avec toi je découvre un nouveau sentiment, la lamentation.

Pour évoquer les subtilités et les complexités de cette histoire d’amour entre femmes qui va des préliminaires sexuels délicats et joyeux à la triste certitude d’une séparation inévitable, le réalisateur choisit de recréer des atmosphères intimes, presque claustrophobes, avec des jeux de lumières suggestifs, en contraste avec le nature rude des côtes et falaises bretonnes. La photographie de Claire Mathon (Atlántico, 2019; The Stranger from the Lake, 2013), traduit fidèlement l’intensité de ces divagations émotionnelles. Et ce qui prévaut finalement, c’est une esthétique de la modestie aimante combinée à l’expression insouciante du désir sexuel féminin, un scandale majeur pour cette ère pré-révolutionnaire.

