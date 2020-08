Post Malone a peut-être trouvé l’amour en quarantaine.

Le hitmaker « Circles » a déclenché des rumeurs de rencontres avec le rappeur coréen MLMA après que les deux aient été vus se mettre à l’aise sur les réseaux sociaux. MLMA a déchargé une série de photos séduisantes avec Post, ce qui a amené les fans à croire qu’ils pourraient être en couple.

«J’ai maquillé le visage le plus mignon», a écrit MLMA sur une photo d’elle et de Post. Dans le diaporama, elle a inclus des instantanés Polaroid et une photo de leurs mains côte à côte ornées de tatouages ​​et de bagues assorties.

Elle a également partagé une vidéo de Post en train de gratter un banjo avec un gros plan de son visage avec «LOVE» écrit sur ses lèvres. Les deux semblent passer beaucoup de temps ensemble. MLMA a même personnalisé sa veste rose pour y inclure le nom de Post et les a envisagées comme un couple d’anime.

«Tout ce que je veux, c’est qu’il soit heureux et j’aime être amoureux…» elle a légendé les photos.

MLMA est un rappeur et artiste visuel né à Séoul, qui passe par @melovemealot sur les réseaux sociaux. Elle compte plus de 1,3 million d’abonnés sur Instagram.

Post a pris des distances sociales dans un manoir de Park City, dans l’Utah, où il enregistre son prochain album. «Je travaille sur un album maintenant. Il y a tellement de choses à dire en ces temps qui donneront de l’espoir aux gens et, espérons-le, remonteront le moral des gens. Parce que c’est une période sombre en Amérique. C’est une période sombre dans le monde », a-t-il déclaré à WSJ. Magazine.

La musique a été inspirée par des temps incertains. «Je veux faire un album qui élèvera et montrera que les gens ne sont pas seuls dans leur temps de solitude et d’inquiétude et qu’à la fin de la journée, nous avons tous juste besoin de montrer de l’amour à tout le monde sur la planète et de comprendre les choses. Nous travaillons donc très dur et je pense que nous faisons des choses incroyables. «

