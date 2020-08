De texture visqueuse, de goût sucré et de couleur jaunâtre, le mon chéri C’est une source de vitamines C et de plusieurs du groupe B, d’acides aminés essentiels, de phosphore, d’acide folique, de calcium, de magnésium, de silicium, d’iode, de fer, de manganèse et de zinc. Découvrez les bienfaits de sa consommation quotidienne.

Empêche le stress métabolique.La mon chéri produit du glycogène dans le foie qui empêche la libération de l’hormone du stress. La consommation de miel naturel à jeun permet de lutter contre le stress émotionnel, physiologique ou psychologique, qui dans le corps se traduit par un stress métabolique.

Ça aide à dormir. La mon chéri natural produit une légère sécrétion d’insuline dans l’organisme, ce qui facilite l’entrée du tryptophane dans le cerveau et stimule la production de mélatonine, l’hormone responsable du sommeil.

Le miel contient des vitamines B et C

Régule la glycémie. Contrairement à ce que la logique dicte, mon chéri il n’augmente ni la glycémie ni l’insuline. Le miel contient du fructose et du glucose qui sont absorbés par le foie pour produire du glycogène, nécessaire au cœur, au cerveau et aux globules rouges.

Améliore la fonction cérébrale. Des études cliniques suggèrent que la consommation de trois cuillères à soupe par jour de mon chéri Il aide à absorber et à fixer le calcium nécessaire aux neurones pour générer le signal électrique responsable de la transmission des messages.