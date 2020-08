Pour cette raison, Danna Paola est bannie de Televisa

Il y a quelques jours, beaucoup ont critiqué la société Televisa pour avoir coupé la participation de la chanteuse Danna Paola à Premios Juventud et nous vous en dirons la raison, car comme on le sait, elle travaillait pour la chaîne de télévision.

Danna Paola a fait sensation sur les réseaux sociaux et non à cause de critiques ou de quelque chose qu’elle a mal fait, mais parce que Televisa a interrompu sa participation aux Prix de la jeunesse.

C’est le 13 août que le Premios Juventud 2020 a eu lieu au Hard Rock Live Theatre de Miami, aux États-Unis, il s’agissait du premier événement à se tenir en direct au milieu de la contingence sanitaire.

Televisa, quelques jours plus tard, a diffusé la cérémonie organisée par Univisión, mais il y avait quelque chose que les fans de Danna Paola, et c’est que la chaîne de télévision a coupé sa participation.

Cela a généré une grande polémique, puisque cette présentation était l’une des plus attendues et applaudies par le public puisque le chanteur a chanté aux côtés de Sebastián Yatra « Ne pas danser seul » et a également rendu un hommage à Selena Quintanilla en interprétant « Como la flor ».

Cependant, lors de la retransmission de Televisa Aucun des spectacles de Danna Paola n’a pu être vu et tout le monde a commencé à se demander ce qui s’était passé.

Il faut se rappeler que la belle actrice mexicaine a commencé sa carrière en tant qu’enfant star sur Televisa, où elle a joué dans María Belén, Amy, la fille au sac à dos bleu et Osez rêver, mais Danna Il n’a plus travaillé pour l’entreprise depuis plusieurs années.

Après la partie de Danna Paola, dans les réseaux sociaux plusieurs rumeurs ont commencé à circuler sur un possible veto au chanteur en Televisa et même le journaliste Flor Rubio a révélé que l’actrice avait rejeté plusieurs feuilletons.

Elle a rejeté certains projets, pas forcément par arrogance, simplement parce que cela ne va pas selon son agenda ou parce que les projets ne sont pas ce qu’elle veut », a déclaré Flor Rubio.

Et c’est aussi que, selon le journaliste, Danna Paola a rejeté un feuilleton de Nicandro Díaz, « La Malquerida » de José Alberto Castro.

On dit qu’il a également été invité à faire la biosérie Gloria Trevi que Carla Estrada prépare. Tous ceux que je viens de mentionner ont engendré cette décision, à mon avis fausse », a déclaré Flor.

Puis, après le succès de l’actrice dans la série Netflix Elite, Danna Paola Il a rejoint TV Azteca en tant que juge de l’émission de télé-réalité La Academia et de là, il est revenu sous les projecteurs du divertissement mexicain.

Et comme si cela ne suffisait pas, l’actrice a également travaillé avec . sur « La Doña » aux côtés d’Aracely Arámbula et David Chocarro et sur la biosérie « José José, el Príncipe de la Canción ».

Il convient de mentionner que le veto de Danna Paola n’a pas encore été confirmé par Televisa, mais les soupçons sont forts que ce soit une réalité.

D’un autre côté, Danna Paola s’est non seulement distinguée par sa carrière d’actrice mais aussi par ses incroyables succès dans l’industrie de la musique.

Il ne fait aucun doute que la quarantaine due à la pandémie n’a pas été une excuse pour Danna Paola d’arrêter de travailler, car il a surpris tout le monde avec plusieurs nouvelles chansons.

Dès le début de sa quarantaine, il a sorti plusieurs singles qui ont fait le tour du monde, parmi lesquels: « Don’t dance alone », « Hey Pablo », « Sodio », « With you », « TQ y ya », « Sola » et « Nada « .

Actuellement Danna Paola Elle est l’une des chanteuses mexicaines les plus reconnues internationalement, car sa carrière artistique est assez étendue et elle a réussi à gagner le cœur de millions de personnes à travers le monde.

Il a sorti son premier album « My Blue Globe », à l’âge de six ans et plus tard le single « No es True » en duo avec Noel Schajris et a été classé par Broadway comme « Latin Pride » pour son incroyable gamme et sa capacité vocale. .