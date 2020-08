Avec Solo rejoignant les autres films Star Wars de la franchise sur Disney Plus et Alden Ehrenreich faisant la presse pour Brave New World de Peacock, le désir d’une suite n’a jamais été aussi fort. Pour le moment, on ne sait pas ce que l’avenir réserve à Star Wars sur grand écran. Ce que nous savons, c’est que la franchise continuera à avoir une présence sur Disney Plus avec plusieurs émissions originales en cours et le potentiel pour des films plus petits, et avec cet espace, Disney et Lucasfilm devraient continuer l’aventure de Han Solo d’Alden Ehrenreich.

Les aventures d’un jeune Han Solo allaient à l’origine être présentées dans la série télévisée ambitieuse mais abandonnée Star Wars: Underworld de George Lucas. Lucas a continué à explorer les histoires d’un jeune Han Solo avec le scénariste vétéran de la franchise Lawrence Kasdan avant que Disney n’achète Lucasfilm. Kasdan a ensuite aidé J.J. Abrams avec The Force Awakens avant de revenir pour co-écrire Solo avec son fils, Jon. Il y avait beaucoup de doute dans le fandom avec l’idée d’un film de Han Solo et cela ne continuerait qu’avec le licenciement de Phil Lord et Chris Miller, qui ont tous culminé avec Solo devenant le film Star Wars le plus rentable de tous les temps. , gagnant 329 millions de dollars dans le monde.

Le PDG de Disney, Bob Iger, a depuis pris la responsabilité de Solo en grande partie parce que le film n’avait pas la campagne marketing normale de Star Wars et est sorti entre Avengers: Infinity War et Deadpool 2. Malgré tous les coulisses drame et Solo se débattant au box-office, cela a fini par être un très bon film.

Je pense que Solo dans son ensemble souffre de la façon dont Han a rencontré Chewbacca et Lando, a remporté le Millennium Falcon et terminé le Kessel Run. Cela étant dit, le film réussit toujours et brille vraiment avec tous les nouveaux éléments de l’histoire tels que Qi’ra, Beckett, Enfys Nest et d’autres personnages, ainsi que les superbes graphismes de Bradford Young et la partition magistrale de John Powell. Je pense que l’on pourrait même affirmer que Solo a l’un des meilleurs scripts Star Wars jamais écrits. Le film repose également sur les épaules du jeune acteur de Han Solo, Alden Ehrenreich, qui fait l’impensable en offrant une performance qui est l’une des meilleures que nous ayons obtenues dans un récent film Star Wars.

Contrairement au précédent film d’anthologie Rouge One, Solo laisse également la porte ouverte à d’autres aventures. Jon Kasdan a déclaré que le prochain film Solo aurait exploré les syndicats du crime, ce qui a été lancé avec le camée choquant de Maul à la fin du premier. Solo se termine également avec le Millennium Falcon se dirigeant vers Tatooine, où Han ne rencontrera sans aucun doute Jabba le Hutt pour la première fois.

Solo pourrait finir là où il s’est terminé et nous ne pourrions jamais obtenir de suite, mais il reste la grande question de ce qui s’est passé avec Qi’ra, qui allait à Dathomir pour affronter le chef de Crimson Dawn Maul. Bien que je pense que Star Wars doit se concentrer sur nous donner de nouveaux personnages à de nouvelles époques, je peux faire une exception pour Han Solo d’Alden Ehrenreich. Des aventures plus palpitantes avec Han et Chewie peuvent être très amusantes et continuer le scénario de Qi’ra peut ajouter beaucoup de couches à la galaxie que nous connaissons déjà.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Disney pourrait explorer une série Crimson Dawn ou Lando pour Disney Plus, mais il n’y a rien de concret. Il est clair que Disney et Lucasfilm essaient de comprendre comment gérer la franchise à l’avenir, mais je pense qu’il y a certainement de la place pour plus de Solo. Alden Ehrenreich a récemment déclaré qu’il ne savait pas s’il y avait des plans pour plus, mais a également souligné que nous savons avoir un Han Solo qui est celui que nous connaissons et aimons à la fin du film. Par conséquent, Disney et Lucasfilm peuvent continuer à raconter des aventures passionnantes, nouvelles et originales avec le passeur.

Bien que je ne pense pas qu’une suite Solo sortie en salles soit nécessaire, je pense que l’histoire de Han Solo peut se poursuivre sur Disney Plus de différentes manières. Peut-être que Disney peut ressusciter l’idée d’une série Star Wars: Underworld et suivre le modèle The Clone Wars avec des arcs. De cette façon, vous pouvez continuer l’histoire de Qi’ra, un jeune Han Solo, Lando, et le faire sous la forme d’un mini-film qui dure deux à trois épisodes car il est difficile de dire si tous ces personnages se croiseront à nouveau. . Nous pourrions également simplement obtenir une suite complète de Solo qui sortira exclusivement sur Disney Plus. Lucasfilm peut prendre une série Solo dans de nombreuses directions passionnantes.

Je ne suis pas le seul à penser que Solo aurait dû être une série Disney Plus au lieu d’un film en premier lieu, mais le service de streaming n’était pas là lorsque le film était en cours de développement. On ne pensait pas non plus qu’une émission en direct de Star Wars pourrait même fonctionner jusqu’à la sortie de The Mandalorian. Plus d’aventures avec des personnages préférés des fans peuvent avoir beaucoup de potentiel, d’autant plus que Disney donne déjà des spectacles à Cassian Andor et Obi-Wan Kenobi. Disney Plus va avoir besoin de contenu et il est clair qu’ils tirent beaucoup de tous leurs actifs – Marvel Studios a déjà huit émissions en développement pour le service de streaming

L’avenir de Star Wars devrait avoir un mélange de nouveau et d’ancien, tout en explorant toutes les différentes époques pour créer un contenu unique qui ne rend pas la franchise obsolète. Avec la campagne de fans # MakeSolo2Happen et plus d’utilisateurs de Disney Plus découvrant ou redécouvrant Solo sur le service de streaming, la continuation de ce film a beaucoup de potentiel. Une suite Solo peut également avoir une place unique dans la gamme Disney Plus Star Wars, à condition que nous ayons également des histoires originales. Il est clair que Lucasfilm et Disney écoutent les fans étant donné le fait que The Clone Wars est revenu et à cause de tout le bruit de ces derniers temps, j’ai un bon pressentiment sur l’avenir de Solo.

