Pourquoi Gangster Planet Star Trek est parfait pour Tarantino

Star Trek fait une résurgence dramatique de la culture populaire en 2009. J.J. Le film d’Abrams a présenté la chronologie de Kelvin, redémarrant des personnages bien-aimés et redonnant de la fraîcheur à leur marque particulière de science-fiction. En 2017, CBS et Star Trek: Découverte a amené la Fédération au petit écran pour la première fois en 15 ans. Entrer Star Trek: Picard, Star Trek: Section 31, Star Trek: ponts inférieurs, Star Trek: d’étranges nouveaux mondes, Star Trek: Prodigy, une spin-off de la section 31 sans titre, yada, yada, yada. Comme Star Trek montre à gauche et à droite, tous les yeux (et les oreilles) sont sur Paramount Pictures et leur prochain film Star Trek… quand / quoi que ce soit.

Star Trek au-delàLes performances médiocres de la franchise au box-office en 2016 et les négociations contractuelles qui en résultent ont laissé l’avenir de la franchise perdu dans l’espace. L’année dernière, il a été signalé que Légion le créateur, Noah Hawley, devait écrire et réaliser un nouveau film. Grâce au COVID-19 (entre autres), l’avenir de ce projet est relativement incertain. La rumeur veut que 3 scénarios soient maintenant en considération: Hawley’s, un quatrième film se déroulant dans la chronologie Kelvin, et un écrit par Mark L. Smith (Le revenant) —Qui devait à l’origine être réalisé par Quentin Tarantino.

En 2017, Tarantino a révélé qu’il était attaché à un projet Star Trek noté R. En tant que «Trekkie» autoproclamé, Tarantino a été considéré par beaucoup comme la personne idéale pour revigorer la franchise. Bien que certains aient estimé que son affinité pour la violence et les blasphèmes ne vivrait pas longtemps et ne prospérerait pas. Selon Deadline, Tarantino s’est éloigné du projet, mais plus de détails sont apparus depuis concernant le script de Smith.

L’histoire de Smth serait inspirée du Star Trek: la série originale épisode, «Un morceau de l’action». Première diffusion en 1968, l’épisode voit l’équipage de l’USS Enterprise visiter Sigma lotia II, une planète calquée sur la culture gangster des années 1920 à Chicago. Les détestables adorent « The Book » AKA Chicago Mobs des années 20, laissé 100 ans auparavant par le vaisseau spatial Horizon. Lorsque le capitaine Kirk, Spock et le Dr McCoy sont transportés sur la planète, ils sont capturés par Okmyx, un chef de la mafia qui exige des phaseurs en échange de leur vie. Après avoir échappé à Okmyx et à ses hommes, Krik rencontre Jojo Krako, un chef de gang rival qui demande également des phaseurs, mais en échange d’un tiers de «l’action».

Pour atténuer la guerre des gangs et placer la planète sous le «contrôle» de la Fédération, Kirk et Spock adoptent la culture susmentionnée. Ils portent des costumes, des chapeaux, le vernaculaire runyonesque et tirent sur Tommy Guns. Finalement, Kirk ordonne Okmyx comme le plus grand patron de la planète et Krako comme son lieutenant à la condition qu’une fois par an, un vaisseau de la Fédération arrive pour une coupure de «l’action» de Sigma lotia II. En réalité, l’objectif de Kirk est de guider les lotiens vers une société plus éthique, en utilisant leur coupure pour financer ce mouvement interplanétaire.

«A Piece of the Action» était le dernier épisode écrit par le showrunner original de Star Trek, Gene L. Coon. Grâce à sa conscience de soi et à son humour, l’entrée est largement considérée comme l’une des meilleures de la série. C’est pourquoi son histoire est parfaite pour Tarantino. L’écrivain / réalisateur n’est pas étranger à la nostalgie. En fait, tout ce qu’il crée sert de clin d’œil au divertissement d’autrefois. Son dernier film Il était une fois à Hollywood en est un exemple évident, servant de lettre d’amour à Hollywood des années 1960. Star Trek de Tarantino rendrait un hommage similaire à la télévision des années 60, critiquerait la culture des gangsters, comment nous interprétons la violence dans le divertissement.

Quand on pense à Tarantino, on a tendance à imaginer du sang. Le genre qui tache et passe partout. Parfois, Tarantino est critiqué pour la nature graphique de ses films et d’autres fois il est félicité pour avoir permis à la violence d’être un commentaire en soi. Par exemple, lorsque Cliff Booth commence à battre sauvagement les hippies à la fin de Il était une fois à Hollywood, nous rions et applaudissons. Non pas parce que nous apprécions l’effusion de sang, mais à cause de ce que les victimes feraient à Shanon Tate et à ses amis si Booth n’existait pas. En même temps, nous sommes en conflit. Il y a suffisamment de preuves pour soutenir l’affirmation selon laquelle Booth a tué sa femme et ses actions nonchalantes à la fin du film renforcent cette idée. Néanmoins, nous aimons Booth, car ses actions violentes sont au service d’une fin heureuse.

Tarantino a soutenu qu’en fin de compte, un film est un film: la façon dont vous décidez d’interpréter les représentations en dit plus sur vous que sur un film. À la suite de Il était une fois à Hollywood, et face à son dixième (et dernier) film très prophétisé, Tarantino est à son plus introspectif. «A Piece of the Action» est une question d’interprétation, à la fois de la violence et d’un aspect glamour très spécifique de la culture américaine. Hormis la violence, s’il y a une chose dans laquelle Tarantino a toujours excellé, c’est de rendre hommage à divers genres et aspects de la culture américaine.

Star Trek de Tarantino rendrait hommage à l’héritage de la franchise et à la culture populaire des années 1920, à travers l’objectif du public. Les Ioatiens ont adapté cette culture via un livre. Indirectement. Ce serait naturellement imparfait et exagéré. Leur société utiliserait excessivement la violence et abandonnerait le mot F. Si ce n’était pas le cas, ce ne serait pas honnête. Cela peut être choquant d’entendre Kirk dire «Putain», et ça devrait probablement l’être. En dehors de «putain de Jim», Star Trek est resté assez apprivoisé. Cela dit, un peu de blasphème jeté dans une franchise de plus de 50 ans pourrait être juste le type de commentaire satirique dont nous avons besoin en ce moment.

Ou peut-être que Kirk ne maudit pas… au début? Peut-être que Star Trek de Tarantino se transforme en film de genre lorsque l’Enterprise se rend à Sigma lotia II. Cette approche permettrait à Star Trek d’explorer la dichotomie entre l’avenir pacifique de l’humanité et son passé violent. La franchise a toujours été optimiste: la Fédération est, après tout, un gouvernement de soldats de la paix.

Un grand nombre de franchises sont freinées par leurs données démographiques clés. Si Star Trek renonçait à sa traditionnelle note PG-13 dans un but précis ou une vision créative, il pourrait atteindre Dead Pool-sque succès. Bien que risqué, c’est juste le bon type d’audace digne du dixième et dernier film prophétisé de Tarantino. Rien de tout cela ne signifie que « Gangster Planet Star Trek » serait Pulp Fiction dans l’espace. Tarantino respecte le genre. De la même manière que le Kill Bill La franchise a demandé à The Bride de porter la combinaison jaune emblématique de Bruce Lee ou de demander à ses personnages de regarder des classiques des arts martiaux comme les années 1980 Assassin shogun, Star Trek de Tarantino ferait référence à William Shatner et Robert De Niro.

Il y a déjà trop de projets Star Trek de fabrication traditionnelle dans les œuvres en plus des 12 films déjà sortis. Pour que Paramount puisse continuer avec la franchise, ils doivent lancer les dés. Comme Abrams l’a fait en 2009, ils devraient revigorer Star Trek en faisant appel à un public différent. Une cote R ne ternira pas l’héritage de Stark Trek ni ne risquera de signes de dollar si elle est bien faite. Il entrera dans l’histoire en s’appuyant sur un événement cinématographique qui mettra à profit les forces et les intérêts de Tarantino. Ce serait hilarant, violent, rétrospectif et exactement ce que McCoy a ordonné.

Tarantino n’est peut-être plus attaché au scénario de Smith, mais il produirait probablement encore. J’espère qu’il reviendra sur le projet. S’il ne le fait pas, une poignée d’autres réalisateurs pourraient encore nous donner « Gangster Planet Star Trek ». Pensez à Bon Joon-ho, fraîchement sorti de son film oscarisé, Parasite (qui a été salué par Tarantino), ou Guy Richie appliquant Serrure, Stock, Et Deux Fumer L’hilarité de Barrel à la procédure. Sept psychopathes«Martin McDonagh serait également un choix parfait ou, plus évidemment, Martin Scorsese. Ce dernier ne se produira probablement jamais, mais les autres sont dans le domaine des possibilités. Quoi qu’il en soit, sachant que Tarantino était une fois à bord, il sera difficile d’accepter quelqu’un d’autre dans le fauteuil du capitaine.