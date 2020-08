C’est toujours un peu un voyage chaque fois qu’un acteur ou une actrice est remplacé par quelqu’un d’autre pour une suite ou une préquelle. Même si Hannibal est sorti plusieurs années après Le silence des agneaux et que j’aimais Julianne Moore dedans (là encore, elle est géniale dans tout), c’était assez choquant de voir que Jodie Foster n’était pas dans le film. Le remplacement de tante Vivian dans Le prince frais de Bel-Air a également été un énorme changement, et les fans de Batman se sont probablement toujours demandé pourquoi Katie Holmes était également refondue dans la trilogie de Nolan.

Sérieusement, pourquoi Katie Holmes a-t-elle été refondue dans « Batman: The Dark Knight »?

Il y avait des tonnes de rumeurs sur la raison pour laquelle le remplacement de Katie par Maggie Gyllenhaal pour le rôle de Rachel Dawes s’est produit en premier lieu. Certains ont émis l’hypothèse que tout cela faisait partie d’un étrange complot de Scientologie (elle était avec Tom Cruise à l’époque), d’autres pensaient que Nolan avait voulu changer de casting parce que Holmes « n’avait pas les côtelettes d’acteur » pour aller de l’avant- aux pieds avec certains des autres talents de haut niveau de la production.

Le chevalier noir n’est pas seulement l’entrée la plus appréciée dans l’histoire du cinéma en ce qui concerne le Caped Crusader, mais il pourrait très bien être l’un des films les plus importants jamais réalisés.

Il n’a pas seulement redéfini le genre des super-héros en fournissant des récits stimulants et d’excellentes performances à partir d’une liste des meilleurs talents, mais il a mis en œuvre une nouvelle technologie pour un long métrage. Pour la toute première fois, des caméras IMAX à film HD 70 mm ont été utilisées pour tourner un film hollywoodien.

Les caméras étaient bruyantes et bruyantes. En fait, ils étaient si bruyants qu’il y avait des rapports faisant état de leur bourdonnement qui faisait chier Christian Bale, Michael Caine et Heath Ledger à de nombreuses reprises. Le scénario final du film était finalement un mélange de deux traitements différents: l’un dans lequel le Joker était le principal méchant du film et l’autre avec Two-Face. Les deux scénarios ont été fusionnés pour fournir un récit idéologique sur l’identité, l’intention, la perception, la foi, la corruption et l’héroïsme.

Alors que de nombreux films de super-héros sont des festivals de boom CGI qui ne vieillissent pas particulièrement bien et peuvent sembler assez sans âme, il y a quelque chose à dire sur le dévouement de Nolan à construire un monde réel et à utiliser un environnement réel et des effets pratiques dans ses films. Bien qu’il soit sans aucun doute plus difficile à réaliser pour l’univers de Batman, cela semble presque nécessaire.

Ce qui est vraiment intéressant à propos de The Dark Knight, c’est que, même s’il s’agit d’un film de super-héros, il semble finalement douloureusement humain à certains moments.

Tout le monde a un anniversaire de dix ans sur THE DARK KNIGHT, alors voici le mien: Katie Holmes> Maggie Gyllenhaal – Bitter Script Reader (@BittrScrptReadr) 17 juillet 2018

Alors, qu’est-ce qui a fait que Katie Holmes a «raté» l’histoire du cinéma?

Il n’y a vraiment pas de raison importante et controversée pour son départ de la série. Il n’y a eu aucun rapport d’inimitié entre elle et les autres membres de la distribution sur le plateau, ni avec la production, ni avec le réalisateur Christopher Nolan. Holmes déclare que même si elle a passé un bon moment sur le premier film, elle avait voulu poursuivre d’autres opportunités de carrière à ce stade.

Dit-elle, « [I] vraiment apprécié de travailler sur le premier [and it was] une décision que j’ai prise à ce moment-là et qui me convenait à ce moment-là. «

Nolan a même fourni une réponse élégante lors du remplacement. De toute évidence, un réalisateur ne serait pas ravi que l’un de ses principaux acteurs, en particulier celui qui décrit un personnage aussi important que Rachel dans le récit, ait abandonné, mais le créateur de Tenet a déclaré: « Ces choses se produisent, et j’étais très, très chanceux que Maggie [Gyllenhaal] a pu le reprendre. «

Katie a poursuivi en disant qu’elle pensait que Maggie avait fait « un travail merveilleux » et a ajouté: « Mais j’espère vraiment que je pourrai travailler avec Chris un jour. » Elle n’est apparue dans aucune de ses productions depuis.

Le film d’espionnage très attendu de Christopher Nolan, Tenet, qui met en vedette John David Washington et Robert Pattinson, a subi une série de repoussements théâtraux à la suite de la pandémie COVID-19.

Avec un budget de 200 à 225 millions de dollars, le film était l’une des propriétés les plus attendues de Warner Bros. Et s’il semble que les cinémas seront toujours fermés dans la majeure partie du pays, le studio se tournera vers la VOD pour faire des profits.

Il pourrait y avoir de la vie pour les films quand il s’agit de payer pour le streaming: les ventes de VOD pour Trolls: World Tour ont surpassé le succès au box-office du premier film.

mon plus grand ennemi? probablement Katie Holmes. si elle n’était pas devenue gourmande, nous n’aurions jamais eu à voir l’interprétation du toast au lait de Maggie Gyllenhaal de Rachel. – bri @ n (@_CYBERBRIAN) 20 août 2020

Pourtant, regarder un film de Nolan sur grand écran est en quelque sorte une expérience, c’est le moins qu’on puisse dire, et même si Costco a réalisé de bonnes ventes sur des écrans plats, il y a quelque chose à dire sur le fait de se rendre au cinéma pour voir le travail de l’homme se dérouler. . Attraperez-vous Tenet à la maison? Ou allez-vous vous rendre dans l’un de ces sept états pour regarder le film? J’irai en Arizona, je m’en fiche.

