Pour le numéro Power of Young Hollywood de Variety, nous avons interviewé des stars de TikTok au sujet de leur vie en quarantaine.

Emma Chamberlain est de nouveau blonde. « Je me suis dit: ‘D’accord, je vais juste teindre les cheveux parce que je veux juste ressentir quelque chose' », a déclaré la fille « it » d’Internet dans une interview de Zoom avec Variety. Chamberlain, qui est devenue célèbre sur YouTube en 2018, a perfectionné l’art du succès numérique – et tout cela avant d’avoir 20 ans. Elle compte près de 10 millions d’abonnés sur YouTube, 9,8 millions d’abonnés sur Instagram et 7 millions d’abonnés sur TikTok. Voilà comment elle le fait.

Vous avez changé la couleur de vos cheveux. Mieux que la frange, non?

Oh mon Dieu, pas de frange pour moi. Je ne pense pas que ce serait bien. Je ne pense pas qu’il y ait un scénario qui me conduirait là. Peut-être que si l’un de mes chats s’est enfui, j’ai l’impression de le perdre. Je te ferais probablement les cheveux en vert avant d’avoir une frange. C’est à quel point j’ai peur de la frange.

Qu’as-tu fait en quarantaine?

J’ai tout fait sous le soleil. J’ai commencé à cuisiner. J’ai joué à Fortnite. J’ai regardé un tas de documentaires Netflix, un tas de vidéos sur la théorie du complot. «Tiger King», j’ai regardé cela bien sûr.

Quelle est votre situation loungewear?

Cela évolue. Ce n’est même pas exprès. Je porte mes propres sweats de merch. Ceux-ci ne sont pas encore sortis, mais ils sont violets et ils disent «Emma Chamberlain est nul» sur eux. Je n’allais pas vendre de pantalons de survêtement à moins qu’ils ne soient les plus doux que j’aie jamais touchés de ma vie.

Quand avez-vous commencé à fabriquer votre propre marchandise?

J’ai commencé à faire du merch depuis le début. Comme quand j’avais 50 000 abonnés, je pense avoir fait mon premier merchandising. J’ai fait de petits dessins graphiques sur certains logiciels d’édition et ensuite je les ai mis sur une bulle rouge, en fait. C’est comme ça que j’ai vendu mes produits au début. Pour être honnête, je n’ai vraiment pas gagné d’argent, mais je l’ai fait simplement parce que les gens le demandaient. Et puis depuis que j’ai toujours eu du merch.

Vous avez inspiré un certain look, comment décririez-vous votre propre style?

Ma marchandise a toujours été le côté confortable des choses. Je ne fais pas autant de pièces de mode. C’est plus un côté plus léger de la mode. J’aime faire des choses qui sont amusantes pour moi, mais qui pourraient aussi être stylées de manière cool. Il s’agit donc de trouver cet équilibre. Quand il s’agit de mon style au quotidien, je suis partout. Parfois, je porte une jupe avec une chemise colorée et je suis un peu preppy, mais le lendemain, je porte des Dickies et un sweat à capuche.

Qu’est-ce que ça fait d’être en quarantaine en tant que créateur de contenu numérique?

Honnêtement, au début, cela me dérangeait vraiment parce que je suis une personne humaine à coup sûr. Pour moi, aller à des réunions et faire de petites choses comme ça, c’était mes interactions sociales. Alors maintenant que cela est enlevé, c’est définitivement un peu solitaire. Zoom a grandi sur moi en fait. Je détestais ça, mais c’est plutôt bien parce que j’ai l’impression que c’est super pratique et que je fais beaucoup plus. J’ai l’impression que beaucoup plus est fait maintenant. Être en personne pour une réunion est formidable, mais vous obtenez vraiment la même chose sur Zoom la plupart du temps. Je n’ai pas à gaspiller de gaz. C’est mieux pour la planète. C’est assez incroyable.

Que pensez-vous des mariages Zoom?

C’est triste pour moi. Vous vous mariez une fois et je comprends, mais je ne sais pas. Je veux dire à chacun le leur, mais… Ai-je même besoin de commenter ça? Dieu, je veux dire, nous devrions tous savoir que cela ne devrait tout simplement pas arriver. Je me sens aussi très mal. Ce serait tellement nul, comme si votre mariage était annulé. Mon Dieu, j’espère que les salles seraient comme: «Argent remis, argent remboursé. Bien. » Attends. Reportons cela à 2050, quand tout sera terminé. Mais de toute façon, oui, c’est vraiment déprimant pour moi.

Vous considérez-vous célèbre?

Non. Je veux dire, quiconque m’entendrait dire que ce serait comme: « Allez, c’est ennuyeux. » Je veux dire, je ne sais même pas ce que cela signifie, mais je ne me sens pas comme ça. Donc, parce que je ne me sens pas comme ça, le nombre sur mon écran pour moi est comme, OK, bien c’est ce que c’est, mais je ne ressens aucune différence. Je ne me sens pas célèbre et je déteste ce mot avec tous les os de mon corps, mais je pense que le moment où quelque chose a cliqué pour moi était quand j’étais sur un magazine et que je me suis dit: «Oh merde c’est un peu différent. » Je pense que c’était un moment pour moi où je me suis dit: «Je ne peux pas fuir cette conversation que j’ai besoin d’avoir avec moi-même. C’est ce qui se passe. Cependant, je déteste toujours le mot.

Quand vous débutiez, comment saviez-vous comment naviguer dans la gloire sans agent, ni manager, ni publiciste?

Je n’en ai jamais parlé auparavant. Travailler avec des marques était à peu près hors de question simplement parce qu’il est risqué de faire tout cela sans une équipe juridique. Même se connecter avec des marques et des choses était vraiment difficile et faire n’importe quel type d’entreprise, si vous voulez, était pratiquement impossible. Je passais littéralement trois heures par jour à lire des courriels et en même temps je montais, par exemple, 30 heures par semaine sur des vidéos. Je suis vraiment content d’avoir eu cette phase de ma carrière parce que maintenant j’apprécie tellement mon équipe et tout ce qu’elle fait pour moi, parce que, sans eux, je serais tellement dépassée. J’aurais probablement arrêté maintenant. Mais c’était vraiment déroutant et j’avais l’impression de ne pas savoir ce que je faisais et j’étais un enfant et c’était vraiment difficile. Maintenant, j’ai une équipe qui le fait pour moi et m’aide à me tenir la main tout au long du processus.

En quoi vos plateformes de médias sociaux diffèrent-elles les unes des autres?

YouTube est ma référence. C’est une représentation amusante de ma personnalité, mais c’est en fait assez intime parce qu’il y a une conversation. Instagram, c’est strictement moi qui mets mes tenues et les affiche. C’est une sorte de mélange de mode et de trucs amusants et aléatoires. J’aime ça parce que j’aime les vêtements plus que la plupart des choses, c’est donc un endroit amusant pour ça. Et puis avec TikTok, il n’y a tout simplement pas de règles. Qui sait même ce que je fais. C’est juste amusant et relaxant. Ce n’est pas une source de revenus pour moi, c’est juste quelque chose que je fais pour m’amuser.

Vous étiez sur TikTok au début, mais vous n’avez commencé à publier fréquemment qu’à la fin de l’année dernière. Pourquoi avez-vous fait une pause dans l’application?

Donc, fondamentalement, une entreprise a acheté Musical.ly, puis tout a été transféré. Mes amis et moi avions l’habitude d’utiliser Musical.ly comme une blague et c’était juste amusant. Ensuite, il s’est transformé en TikTok. Je me suis immédiatement dit: « OK, laissez-moi vérifier. » Je l’ai essayé, cela n’a pas vraiment cliqué pour moi, je n’ai pas vraiment réussi à créer du contenu dessus. Ce n’était même pas près de la plate-forme actuelle. Ils ont ajouté tellement de choses et l’algorithme est fou maintenant et ce n’était pas le cas à l’époque. Alors j’ai fait une pause parce que je [didn’t] vraiment voir comment je pourrais utiliser ceci et m’amuser dessus. Puis TikTok a commencé et j’ai refusé de m’y mettre parce que j’étais étrangement contre pour une raison quelconque. Je suppose que je pensais que c’était toujours Musical.ly, qui était juste une synchronisation labiale et je ne veux pas faire ça, donc je ne vais pas le faire. Mais ensuite, cela a fini par être plus un mélange Vine, Musical.ly et je me suis dit: « C’est en fait assez incroyable. » Et maintenant nous y sommes et j’adore ça. Ça m’a pris un moment. Vous devez également vous renseigner sur la communauté qui s’y trouve. Comme toutes les blagues et les blagues à l’intérieur, c’est comme rejoindre un nouveau groupe d’amis.

Quels sont vos créateurs préférés sur TikTok?



Il y a cette fille qui est artiste. Son nom est Faux Shmoe et elle fabrique ces petits personnages de films en argile. Incroyable. Un autre, son nom est Fibulaa. Il est super drôle. Lady Efron est vraiment drôle. Skincare By Hyram est génial. Jeremy Scheck cuisine. Je l’aime. Tabitha Brown est incroyable. Brittany Broski est incroyable.

Parlons de votre contenu de danse sur TikTok.



J’avais l’habitude de faire des efforts dans les danses, mais cela me faisait grincer des dents quand je les revoyais plus tard. Alors j’étais comme, tu sais quoi? Je veux toujours apprendre toutes les danses parce que j’aime savoir comment les faire, mais je vais m’arrêter avec l’effort pour ne pas avoir à regarder en arrière plus tard et à grincer des dents. C’est donc une victoire pour moi. Mais j’étais une pom-pom girl, c’est pourquoi j’aime danser avec un but parce que j’applaudis.

Avez-vous regardé « Cheer » sur Netflix?

Je n’ai pas regardé le film en entier et je ne sais pas pourquoi. Je pense que c’est presque parce que j’étais tellement dans la communauté. Je m’ennuie de la joie. C’était aussi un peu triste pour moi bizarrement parce que ça me manque vraiment beaucoup. C’était en quelque sorte de faire de mauvaises choses à mon cerveau. Cela me donnait envie de recommencer. Et je me suis dit: « Emma, ​​en aucune façon, forme ou forme si jamais tu te réjouis à nouveau. »

Que ferez-vous si TikTok est banni?

Je veux dire, je serais un peu triste, mais je pense aussi que ce serait une sorte de soulagement parce que c’est un peu addictif du point de vue du spectateur. En tant que spectateur, c’est vraiment addictif et je peux passer beaucoup de temps dessus et je pense en fait que cela pourrait rendre mon anxiété un peu mauvaise. Parlez d’une mentalité matricielle. C’est tellement de contenu en si peu de temps, de tant de personnes différentes. C’est aussi un algorithme tellement organisé qu’il est un peu dangereux. Ne vous méprenez pas. J’aime cela. Mais si ça partait? Tout se passe pour une raison et je serais comme, vous savez quoi – il était temps. Il est temps pour moi d’avoir un passe-temps. Pas de blague, il est temps pour moi de reprendre ma vie.