Alexandria Ocasio-Cortez a été une alliée de Bernie Sanders tout au long de sa campagne. Les deux progressistes sont d’accord sur de nombreuses questions, et si les primaires démocrates s’étaient déroulées comme prévu, Sanders n’aurait probablement pas concédé avant que la Convention nationale démocrate et AOC l’auraient approuvé.

Ocasio-Cortez a expliqué pourquoi elle avait nommé Sanders dans sa déclaration à la DNC. << À une époque où des millions de personnes aux États-Unis recherchent des solutions systémiques profondes à nos crises d'expulsions massives, de chômage et de manque de soins de santé, et d'espíritu del pueblo et par amour pour tout le monde, je soutiens par la présente la nomination du sénateur Bernard Sanders du Vermont à la présidence des États-Unis d'Amérique », a déclaré Ocasio-Cortez.

