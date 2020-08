« Tout cela était ridicule. »

On dirait même un compositeur « Cats » Andrew Lloyd Webber n’était pas fan de l’adaptation cinématographique de sa comédie musicale.

Parler aux Britanniques Sunday Times, le compositeur de théâtre musical primé, qui a été producteur exécutif du film, a expliqué ce qu’il croyait être le «problème» ultime avec le flop du box-office 2019, que Webber a qualifié de «ridicule».

Tandis que « Cats » le film, une adaptation hybride live-action / CGI de la comédie musicale du même nom de Webber, mettait en vedette un casting de stars – y compris Jennifer Hudson, Taylor Swift, Judy Dench, James Corden, Rebelle Wilson, Jason Derulo et James Corden – il a été déchiré par les critiques et les fans. Et Webber ne semble pas en désaccord avec la réception.

« Le problème avec le film », a déclaré Webber, « était que Tom Hooper a décidé qu’il ne voulait pas que quiconque soit impliqué dans l’émission originale. Tout cela était ridicule. «

Dans la foulée de la sortie décevante de « Cats » en décembre dernier, plusieurs stars du film ont exprimé leurs regrets – ou leur absence – d’avoir travaillé sur le projet.

Taylor Swift, qui a co-écrit la chanson nominée aux Golden Globe « Beautiful Ghosts » avec Webber pour le film, a déclaré que malgré la mauvaise réception du film, elle n’avait « rien à redire » à propos de son rôle dans le film.

« Je suis heureuse d’être ici, heureuse d’être nominée, et j’ai passé un très bon moment à travailler sur ce film bizarre », la pop star Raconté Variété de retour en janvier. « Je ne vais pas décider rétroactivement que ce n’était pas la meilleure expérience. Je n’aurais jamais rencontré Andrew Lloyd Webber ou pu voir comment il travaille, et maintenant il est mon pote. Je dois travailler avec les danseurs et les interprètes les plus malades. Aucune plainte. »

James Corden – qui avec sa co-star Rebel Wilson s’est moqué du SFX du film lors des Oscars 2020 – a partagé ses pensées sur « Cats » lors d’une partie de son tristement célèbre segment de fin de soirée « Spill Your Guts or Fill Your Guts » avec Justin Bieber en février.

Lorsque Bieber a demandé à Corden à quel point il regrettait d’avoir fait le film sur une échelle de 1 à 10, l’animateur de fin de soirée a répondu: « Eh bien, voici le truc. J’ai eu le plus beau moment à faire ce film. Vous devez décider des choses. votre expérience personnelle et j’ai passé un très bon moment. «

« Je ne regrette donc pas du tout de l’avoir fait parce que j’ai décidé de le faire de la même manière que j’ai décidé de faire beaucoup de choses, certaines ont fonctionné et d’autres pas », a-t-il ajouté.

Cependant, Corden lui a donné un 4,5 sur cette échelle, ce qui le fait pencher du côté du regret.

«Chats», qui aurait perdu Universal environ 113 millions de dollars, a reçu un score de 20% sur Tomates pourries.

