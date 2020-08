Le compte de la superstar de TikTok Addison Rae a été piraté et supprimé temporairement.

Le compte d’Addison compte 55,6 millions d’abonnés avec plus de 3,3 milliards de favoris et est le deuxième compte le plus populaire de la plateforme. Vendredi 14 août, cependant, un pirate informatique a pris le contrôle du compte et a mystérieusement changé son pseudo en «joeandzak1» et sa biographie en «plugwalkjoe zak n crippin».

En raison du piratage, TikTok a interdit son compte pour violation du règlement de leur communauté, selon une capture d’écran du compte Instagram de TikTok Shade Room.

Addison a abordé le piratage via Twitter. «Mon TikTok est piraté», écrit-elle à côté d’un visage triste. Plus tard, elle a ajouté: « Pourquoi est-ce que je pleure? »

Après qu’Addison Rae a commencé à suivre les tendances sur Twitter au milieu de la suppression du compte, l’influenceur des médias sociaux a partagé un lien vers les recours pour les problèmes majeurs qui se produisent dans le monde et la façon dont les gens peuvent aider.

Heureusement, des heures après sa désactivation, le compte d’Addison a été restauré et elle a repris le contrôle du compte. Son nom d’utilisateur a été changé en « addisonre ».

