La rappeuse a abordé le tournage dans un Instagram Live suite à la sortie de sa collaboration avec Cardi B.

Megan Thee Stallion a révélé comment certains de ses propres amis l’ont laissée tomber après avoir reçu une balle dans les deux pieds à la mi-juillet.

Le rappeur a été blessé le 12 juillet, après une soirée à Hollywood avec Tory Lanez. Il a ensuite été accusé de possession d’une arme dissimulée, mais pas de fusillade.

Dans un Instagram Live autrement festif après la sortie de sa collaboration Cardi B «WAP», l’un de ses fans a demandé à Meg ce qu’elle ressentait «après avoir été abattue».

«J’ai l’impression que c’est une chose que je vois tous les jours et je vois tellement de femmes et je vois tellement d’hommes parler de merde à ce sujet», a-t-elle commencé. « Je me sentais vraiment fou. Je me sentais comme, pourquoi me suis-je fait tirer dessus? Comme, qu’est-ce que j’ai fait? C’était fou. Mais la merde était fou et j’ai l’impression que certaines personnes pensent que c’est drôle et je me sens comme certaines personnes pense que c’est une blague et j’ai l’impression que certaines personnes disent ça pour m’atteindre. «

À l’époque, 50 Cent se moquait de l’incident, Draya Michele a également fait la une des journaux pour avoir craqué des blagues insensibles et Twitter s’est illuminé de mèmes faisant la lumière sur la situation.

«Je n’ai pas honte de qui je suis, je n’ai pas honte de ce que j’ai vécu et je n’ai pas peur de dire quoi que ce soit», a poursuivi Meg. «Ce n’est pas amusant, salope.

Réactions virales WAP: ce que dit Twitter sur la nouvelle vidéo de Cardi B et Megan Thee Stallion

Voir l’histoire

« Je ne comprends pas. Je me suis juste sentie très trahie par un ami. Je me suis sentie très trahie par tous mes amis », a-t-elle ajouté. «Je me suis senti très choqué, très effrayé. Mais la seule chose que vous devez tous savoir sur moi, c’est que je ne suis pas une personne capable de rester longtemps en panne. Je ne suis pas une personne qui… Je n’aime pas être victime. Je n’aime pas avoir l’impression: « Oh, mon dieu, Megan, quelque chose ne va pas. » J’aime être optimiste. J’aime être heureuse. «

En disant qu’elle essaie toujours d ‘«être une lumière», la rappeuse a dit qu’elle avait traversé «des choses foutues» dans son passé et voulait que ses followers sachent «que la douleur ne dure pas éternellement».

« Les mauvais moments ne durent pas éternellement. Donc je veux vraiment que les gens me voient comme un exemple de mauvaises choses qui ne durent pas éternellement », a-t-elle ajouté. « Ce n’est pas parce que tu traverses quelque chose de mal que tu vas vivre pour toujours. »

Elle a conclu sa réponse en disant que «ce n’est pas parce que quelqu’un veut vous faire sentir mal que vous devez céder aux émotions que les gens veulent que vous ressentiez». Elle a ajouté: « Salope, si tu es heureuse, sois une salope heureuse … ne laisse personne te voler ta joie. »

Chrissy Teigen s’excuse pour la blague « Dumb and Sh-ty » sur Megan Thee Stallion

Voir l’histoire