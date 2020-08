Black Widow est actuellement prévue pour une sortie en novembre 2020 après que la pandémie ait repoussé sa première prévue en mai. Le film solo attendu depuis longtemps avec Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff remontera dans le temps. L’histoire se déroule entre les événements de Captain America: Civil War et Avengers: Infinity War. Cela signifie-t-il que Chris Evans aura un camée en tant que Captain America Steve Rogers?

Natasha et Steve ont une amitié emblématique

Black Widow et Captain America ont vécu de nombreux moments dans le MCU qui ont montré la force de leur amitié. Après que Steve et Natasha se soient rencontrés dans The Avengers, leur amitié s’est développée tout au long des films de Captain America – Winter Soldier et Civil War.

Le duo a passé des années à se cacher après les événements de la guerre civile – alors qu’il était séparé du reste de The Avengers. Ils se sont soutenus pendant leurs périodes les plus sombres. Steve et Natasha ont fait équipe avec Falcon pour combattre le soldat de l’hiver. Cette confrontation a conduit Steve à sauver la vie de Natasha tout en combattant sans le savoir son meilleur ami de toujours.

Natasha était là pour réconforter Steve après les funérailles de Peggy, et il lui a rendu la pareille en la réconfortant après The Snap.

Sans superpuissances, le duo a combiné ses compétences pour affronter l’Ordre Noir et sauver Wanda et Vision pendant Avengers: Fin de partie.

La pandémie a déjà repoussé la première théâtrale de Black Widow de six mois. L’incertitude persistante sur l’avenir proche des rassemblements publics pourrait-elle signifier un passage des théâtres à Disney +?

Selon CinemaBlend, Disney a déjà annoncé la première du remake live-action de Mulan qui sera disponible le 4 septembre sur Disney +. Les frais «d’accès à la première» pour le film sont de 29,99 $.

Les fans ont attendu plus d’un an depuis la dernière sortie majeure du film MCU: Spider-Man: loin de chez soi. Ils sont plus que prêts pour la prochaine tranche. Il serait logique que Disney s’assure que le plus de fans possible aient accès à Black Widow.

Une version hybride théâtre / streaming pourrait également être une possibilité. Les fans qui ne peuvent pas se rendre au cinéma pourraient avoir la possibilité de voir Black Widow chez eux tout de suite au lieu d’essayer d’éviter les spoilers Internet pendant des mois.

Un camée de Captain America dans «Black Widow» pourrait absolument arriver

Les bandes-annonces de Black Widow ont indiqué que le scénario sera séparé du récit plus large du MCU qui a dominé les trois premières phases. Au lieu de cela, il se concentrera sur le moment où les Avengers ont été fracturés. Cela pourrait également éclairer le moment où Natasha a officiellement rejoint Team Cap.

Les fans savent que le nouveau film met en scène l’ancienne famille de Natasha – Alexei Chostakov alias Red Guardian (David Harbour), Yelena Belova (Florence Pugh), Melina Vostokoff (Rachel Weisz).

Comme l’a noté ., Captain America sera lié au film à cause d’Alexei. En effet, Red Guardian est considéré comme l’équivalent russe du Avenger original.

Steve Rogers ne sera-t-il mentionné que dans Black Widow? Ou les fans pourront-ils voir une dernière fois un camée surprise de Chris Evans en tant que Captain America? Peut-être qu’il y aura un appel dramatique de Natasha à Steve, lui demandant de rejoindre son équipe?

Les fans de Marvel trouveront les réponses à la sortie de Black Widow le 6 novembre 2020.