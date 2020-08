James Gunn, scénariste et réalisateur de «The Suicide Squad», a révélé un long regard sur les coulisses du film, et presque tous les personnages, lors de la convention virtuelle DC FanDome samedi.

Plusieurs acteurs reprennent leurs rôles du film «Suicide Squad» de 2016, notamment Margot Robbie dans Harley Quinn, Viola Davis dans Amanda Waller, Joel Kinnaman dans Rick Flag et Jai Courtney dans Captain Boomerang.

Parmi les nouveaux acteurs, Gunn a déclaré qu’il avait pénétré profondément dans le canon de DC Comics pour trouver une équipe hétéroclite de méchants pour peupler le film. Idris Elba joue Bloodsport, un mercenaire poussé à la vengeance dans les bandes dessinées après que son frère ait perdu tous ses membres pendant la guerre du Vietnam; Alice Braga joue Sul Soria, Nathan Fillion joue TDK, Pete Davidson joue Blackguard, Michael Rooker joue Savant, John Cena joue Peacemaker, David Dastmalchian joue Polka-Dot Man, Sean Gunn joue Weasel, Peter Capaldi joue le Penseur, Flula Borg joue au Javelin, Daniela Melchior joue à Ratcatcher 2, Mayling Ng joue à Mongal et Steve Agee joue au King Shark sur le plateau.

Le film représente une sorte de refonte de la propriété «Suicide Squad». Le cinéaste David Ayer a écrit et réalisé le premier film de la série, qui a rapporté 756,8 millions de dollars dans le monde, mais est largement considéré comme une déception créative. Gavin O’Connor s’est engagé en 2017 pour écrire et diriger la suite, mais est parti un an plus tard.

Gunn a signé pour écrire et diriger le nouveau «Suicide Squad» en octobre 2018, des mois après avoir été renvoyé à la hâte par Disney pour avoir réalisé «Guardians of the Galaxy Vol. 3 ”pour une série de vieux tweets qui faisaient la lumière sur le viol et la pédophilie, pour lesquels Gunn s’est excusé sans réserve. (À peu près un an plus tard, Disney a réembauché Gunn pour faire « Guardians Vol. 3. »)

Idris Elba a été initialement embauché pour remplacer Will Smith en tant que Deadshot, mais Gunn et le studio ont finalement choisi de faire jouer Elba un nouveau rôle à la place.

Le panneau «The Suicide Squad» fait partie de la première vague d’événements DC FanDome se déroulant dans des panneaux virtuels tout au long de la journée, la plupart se concentrant sur la prochaine liste de fonctionnalités de Warner Bros. basées sur les propriétés de DC Comics. Un événement de suivi principalement axé sur la télévision aura lieu le 12 septembre.

Le film a terminé sa production avant l’arrêt de la pandémie COVID-19, et Gunn a déclaré que le film était toujours en bonne voie pour sortir en salles le 6 août 2021.