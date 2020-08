Lorsque Yeon Sang-ho a écrit «Train to Busan», les films de zombies étaient tout simplement inconnus du public sud-coréen. Sceptique quant à l’attrait commercial du sous-genre, le réalisateur a accompagné ses producteurs de Next Entertainment World pour le promouvoir comme «une histoire de survie de ceux infectés par un virus humain en quelque sorte».

«En le filmant, j’avais des idées d’autres histoires dans ce monde, dans la post-apocalypse, mais je ne pensais pas avoir une autre opportunité de faire un film de genre aussi spécifique, surtout pas à cette échelle», a déclaré Yeon Variété.

À la surprise de Yeon, «Train to Busan» a été à la fois un succès critique et commercial. Il a rapporté 98,5 millions de dollars, dont 2,1 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, et est devenu l’un des premiers films coréens repris par la VOD et les services de streaming, notamment Netflix et Shudder. En Corée du Sud, plus de 11 millions de personnes ont regardé le film dans les salles.

La suite tant attendue, «Peninsula», sortira dans les salles américaines vendredi, après deux premières reportées en raison des incertitudes dans le calendrier de diffusion, causées par des épidémies de coronavirus. Écrit et réalisé par Yeon, l’histoire de survie se déroule quatre ans après l’apocalypse zombie racontée dans le film de 2016. Il met en vedette Gang Dong-won, Lee Jung-Hyun, Lee Re, Kwon Hae-hyo et Min-Jae Kim.

Yeon dit que la date de sortie du film en Corée a simplement été affectée par la pandémie. Finissant la production en octobre dernier, son équipe avait de toute façon prévu une première mondiale en juillet, exactement quatre ans après la sortie de «Train». «Nous avons ignoré les pays européens et nord-américains qui connaissaient des épidémies pires, mais même dans les pays asiatiques qui se rétablissent lentement, nous avons pensé que leur marché cinématographique, leurs salles avaient besoin de nouveaux films pour sortir maintenant», a-t-il expliqué.

«Peninsula» a fait des affaires solides dans les territoires d’outre-mer, rapportant plus de 50 millions de dollars avant de sortir dans les salles américaines. Sorti au Canada le 7 août, le film a rapporté plus de 273 000 $ dans 48 cinémas. À Taïwan, la suite a amassé plus de 11,9 millions de dollars à ce jour, tandis qu’en Malaisie, elle a dépassé le box-office et s’est élevée à 2,30 millions de dollars. . Il est également devenu le premier film coréen d’ouverture de tous les temps à Singapour, dépassant le record de Yeon de «Train» et s’élève actuellement à 2,03 millions de dollars.

Le dessinateur devenu réalisateur raconte le succès international de «Peninsula» à la notoriété de son prédécesseur et au manque de nouveaux titres d’Hollywood. Il pense que le public de retour n’a pas seulement été attiré par ses zombies actifs et rapides, mais par le «fil émotionnel, en regardant la parentalité et le moral de la communauté dans l’après-apocalypse».

Gang, qui joue le rôle de Jung Seok, un survivant de l’épave précédente du «Train» qui retourne en Corée du Sud pour récupérer un trésor, pointe du doigt la scène de poursuite en voiture composée de graphismes CGI. La séquence a été tournée devant l’écran vert, et les zombies, édités par la suite. « C’est fou à quel point tout semble réel et bon, et les modifications de Yeon, avec son expérience en animation, l’ont rendu encore plus surréaliste – et je ne pense pas que le public ait vu quelque chose de semblable », a-t-il déclaré.

Au lieu des premières habituelles sur le tapis rouge, la promotion de la suite a consisté en des entretiens téléphoniques et des tournées de théâtre local, un événement courant parmi les cinémas coréens invitant les acteurs et l’équipe d’un film à présenter leur travail en personne. En raison de la mise en quarantaine obligatoire de deux semaines de la Corée du Sud à la rentrée, l’équipe a annulé les conférences de presse et les projections à l’étranger, même dans des endroits comme Taiwan qui semblent avoir le virus sous contrôle.

L’acteur coréen primé est particulièrement fasciné par le succès du film en Asie du Sud-Est, compte tenu notamment de l’impact de la pandémie sur le box-office coréen. À propos de la performance locale de «Peninsula», il a déclaré: «Notre film s’est classé premier [in the box office] pendant trois semaines consécutives, mais nous avons atteint un peu plus de trois millions de spectateurs. Nous envisageons un blockbuster à grande échelle avec une suite, donc je suppose que j’aurais été plus proche de l’audience de dix millions maintenant, pour n’importe quel autre été.

Durement touchée par la pandémie de coronavirus, l’industrie cinématographique coréenne, qui a célébré son centenaire avec la victoire aux Oscars de l’histoire de Bong Joon-ho, continue d’être dans une tourmente sans précédent. Les films grand public revenant en salles depuis juin, Yeon espère ouvrir de nouvelles portes à d’autres cinéastes coréens.

«En dehors des festivals de cinéma, les films coréens sont encore rarement appréciés du public étranger. Même avec «Peninsula», nous avons dû contacter les distributeurs qui ont choisi «Train to Busan» », a déclaré Yeon. «Le marché du film coréen est limité, alors j’espère que« Peninsula »ouvrira la voie à la projection de nos travaux dans les cinémas locaux à l’étranger, de la manière dont« Parasite »a changé la perception des Américains des films étrangers.»

Tourné vers l’avenir, le cinéaste confirme également la possibilité d’une autre entrée dans la franchise «Train». «Compte tenu de l’occasion, j’ai quelques intrigues qui se déroulent après« Peninsula », mais je me demande si (elles sont) les mieux adaptées pour une série télévisée, un film ou une série animée», a-t-il déclaré. «Que je le dirige ou non est une autre question.»

Mais avant son prochain projet, Yeon est curieux de voir comment «Peninsula» se comporte au box-office américain, en particulier en cas de pandémie. «J’ai donc entendu les Américains savoir« Train to Busan »de Netflix, mais je ne peux pas comprendre sa popularité parce que je suis principalement resté en Corée», a-t-il déclaré. « Peninsula » est un autre film coréen, mais c’est un film d’action – et quelle que soit la race de la langue, je pense qu’il y en a pour tous les goûts. «