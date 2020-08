Dune: Zendaya lance la première bande-annonce du film « Incroyable »

Dans une récente interview avec InStyle, Spider-Man: loin de chez soi La star Zendaya a confirmé qu’elle avait bien regardé la première bande-annonce du remake très attendu de Denis Villeneuve de Dune, qui devrait jouer avant les projections spéciales de réédition de Christopher Nolan Début. L’actrice de 23 ans, qui a récemment remporté sa première nomination aux Emmy Awards pour sa performance dans HBO’s Euphorie, avait également exprimé son enthousiasme à l’idée de faire partie d’un film «incroyable» malgré son temps d’écran limité.

«’ Dune ’était incroyable. Je n’étais pas vraiment dedans, alors quand je regardais la bande-annonce, je me suis dit: «Oh mon Dieu!», J’ai appelé Timothée [Chalamet, who stars in it] et a dit: «Mec! Vous devriez être fier. »C’est une grosse affaire de ne même être qu’une petite partie de quelque chose avec une distribution aussi massive. Et j’aime aussi les trucs de science-fiction. C’est amusant de s’évader dans un autre monde. » Zendaya a partagé.

Le casting étoilé comprend Timothée Chalamet (Appelez-moi par votre nom), Rebecca Ferguson (Mission: Impossible – Fallout) et Oscar Isaac (Star Wars: Les derniers Jedi) dans des rôles de premier plan. Le film mettra également en vedette Zendaya (Spider-Man: loin de chez soi) Jason Momoa (Aquaman), Dave Bautista (gardiens de la Galaxie), Javier Bardem (Il n’y a pas de pays pour les vieillards), Stellan Skarsgard (Thor: Le Monde des Ténèbres), Charlotte Rampling (Le veilleur de nuit) et Josh Brolin (Avengers: Fin de partie).

Villeneuve est surtout connu pour la réalisation Blade Runner 2049 aussi bien que Sicario. Bien que Dune ressemblera probablement plus au premier film qu’au second, les deux affichent le genre d’expérience de réalisation de lieux arides et désolés qu’un fan voudrait dans leur Dune réalisateur, considérant qu’une bonne partie de l’histoire se déroule sur une planète désertique.

Dune devrait actuellement sortir en salles le 18 décembre 2020.