Warner Bros a surpris les fans de DC Fandome avec la présentation du premier et spectaculaire trailer de The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle du chevalier noir et Matt Reeves dans la direction

Le premier trailer de Le Batman il est enfin là, et il est certainement à la hauteur du battage médiatique. Lors du panel DC FanDome du film, le réalisateur et co-scénariste Matt Reeves a donné de nombreux indices sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre, confirmant que seulement 25 à 30% environ ont été filmés lorsque le tournage s’est arrêté en mars.

Dans cet esprit, il est assez surprenant de penser que nous arrivons même à avoir une bande-annonce, et Reeves a précédemment expliqué que The Batman suit le croisé coiffé dans sa deuxième année alors qu’il tente d’enquêter sur une série de meurtres liés à l’histoire de Gotham City et à son histoire. famille. Cependant, à ce stade de sa carrière de justicier, « il essaie de comprendre ce qu’il peut faire pour changer cet endroit … cela n’a toujours pas l’effet qu’il souhaite. »

Reeves a confirmé sur DC Fandome que Selina Kyle n’est pas Catwoman pour le moment, tandis que « Oz » déteste être appelé Penguin (Colin Farrell dans ce premier regard sur le film est complètement méconnaissable). Même The Riddler commence à peine à trouver sa place, et Alfred Pennyworth d’Andy Serkis promet également d’être différent de tout ce que nous avons vu à l’écran jusqu’à présent, selon le cinéaste.

Chinatown et Taxi Driver étaient quelques-unes des inspirations de Reeves, et il semble que nous puissions nous attendre à une nouvelle version de Batman. Cela est également évident dans cette incroyable bande-annonce que vous pouvez déjà voir doublée en espagnol:

De Warner Bros. vient The Batman, avec le réalisateur Matt Reeves (les films La Planète des Singes) et Robert Pattinson (Tenet, Le Phare, Good Time), en tant que détective justicier de Gotham City Batman et le millionnaire Bruce. Wayne.

Zoë Kravitz (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, Mad Max: Fury Road) dans le rôle de Selina Kyle fait également partie de l’équipe de stars jouant le casting de personnages célèbres et infâmes de Gotham; Paul Dano (Amour et miséricorde, 12 ans d’esclave) dans le rôle d’Edward Nashton; Jeffrey Wright (les films « Hunger Games ») dans le rôle de James Gordon de GCPD; John Turturro (les films Transformers) dans le rôle de Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (The Magnificent Seven, Black Mass: Strictly Criminal) en tant que procureur du district de Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson (Goodbye Love) en tant que candidate à la mairie Bella Reál; avec Andy Serkis (la planète des films singes, Black Panther) comme Alfred; et Colin Farrell (Bêtes fantastiques et où les trouver, Dumbo) dans le rôle d’Oswald Cobblepot.

The Batman est écrit par Matt Reeves et Peter Craig. Reeves et Dylan Clark (les films La Planète des Singes) produisent le film, avec Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada et Chantal Nong Vo en tant que producteurs exécutifs. L’équipe créative des coulisses de Reeves comprend le directeur de la photographie nominé aux Oscars Greig Fraser (Lion, bientôt Dune); son concepteur de production La Planète des singes, James Chinlund; les rédacteurs en chef William Hoy (les films La Planète des singes) et Tyler Nelson (Rememory); Le superviseur des effets visuels oscarisé Dan Lemmon (Le livre de la jungle); Le superviseur des effets sonores nominé aux Oscars Dominic Tuohy (1917, Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker); Le mixeur sonore nominé aux Oscars Stuart Wilson (1917, la franchise Star Wars); La costumière Jacqueline Durran (1917, Little Women, Anna Karenina) et les costumières Glyn Dillon (franchise Star Wars) et David Crossman (1917, franchise Star Wars), oscarisée; la coiffeuse Zoe Tahir (bientôt No Time to Die, Spectre); et la créatrice de maquillage nommée aux Oscars Naomi Donne («1917»).

Basé sur les caractères DC. Batman a été créé par Bob Kane avec Bill Finger. Le Batman sortira dans les salles en 2021, dans certaines salles en 3D, 2D et IMAX et sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures.