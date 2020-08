Peu de temps après avoir annoncé le 16 septembre comme date de première du nouveau film de Tom Holland et Robert Pattinson, ‘Le diable tout le tempsNetflix a publié les premières images du film. Adaptation cinématographique du roman de 2011 de Donald Ray Pollock que l’on connaît en Espagne sous le titre de «Le diable à toutes les heures», ces images sont disponibles ci-dessous.

Lorsque Willard Russell, un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, découvre que le cancer pousse sa femme à une mort inévitable, il conclut que seul Jésus peut aider que la science a condamné; Après avoir érigé un autel au milieu de la forêt, il se livre à des séances de prière qui, petit à petit, deviendront dangereusement sanglantes, et auxquelles son fils Arvin (Hollande) participera stoïquement.

Pendant plus de deux décennies, de la gueule de bois après la gueule de bois aux années soixante, apparemment optimistes, Arvin grandit à la recherche de sa propre version de la justice, entouré de personnages aussi particuliers que sinistres: Carl et Sandy Henderson, un couple de tueurs en série en patrouille. L’Amérique sur une étrange mission de meurtre; le fugitif Roy, cirque et prédicateur fiévreux, et son compagnon Théodore, guitariste paralytique assiégé par ses instincts; le religieux Preston Teagardin, cruel, sadique et obscène, et le shérif corrompu Lee Bodecker, qui renonce à boire.

Des hommes et des femmes souvent dominés par des formes monstrueuses de foi, qui se sont égarés dans un monde à la dérive où Dieu n’est qu’une ombre.

Avec Holland et Pattinson, le film met en vedette Bill Skarsgrd, Mia Wasikowska, Jason Clarke, Sebastian Stan, Riley Keough, Haley Bennett, Eliza Scanlen, Tracy Letts, Gregory Kelly, Gabriel Ebert et Emma Coulter. Antonio Campos («Afterschool») dirige ce film et est également co-scénariste avec Paulo Campos.