Le tournage de la cinquième saison de ‘La Casa de Papel’ a déjà commencé. Álex Pina et toute son équipe ont déjà commencé à enregistrer les dix derniers épisodes de la fiction à succès de Netflix avec lesquels l’histoire se conclura une fois pour toutes. Pour cela, Ils ont déménagé dans la ville de Copenhague, au Danemark et comme c’était prévisible, ils sont devenus les protagonistes du centre d’intérêt médiatique du lieu. Il y a eu peu de fans qui se sont approchés des lieux où ils ont tourné; Ils l’ont fait avec des paparazzi qui ont également pu capturer des instantanés de ce qui est à venir dans la série Vancouver Media.

Patrick a grandi dans ‘La Casa de Papel’

À copenhague des scènes ont été tournées avec Berlin (Pedro Alonso), Tatiana (Diana Gómez) et Marseille (Luka Peros); ce qui semble alors indiquer que nous sommes confrontés à de nouveaux flashbacks du personnage emblématique avec sa femme et le voleur. Comme nous l’avons vu dans les troisième et quatrième parties de « La Casa de Papel », il y a eu un grand nombre de scènes mettant en vedette Berlin dans lesquelles nous avons découvert comment était sa vie avant de cambrioler la Casa de Moneda y Timbre dans lequel il a fini par perdre la vie, ce qui semble se répéter dans ce cinquième.

La surprise est qu’à côté d’eux se trouve l’acteur Patrick Criado. L’interprète bien connu est l’une des signatures vedettes de cette saison avec Miguel Ángel Silvestre. Après avoir vu des images et des vidéos du tournage de la fiction, il est évident que son personnage a un lien important avec Berlin et Tatiana puisque toutes les séquences qu’il a tournées au Danemark l’ont été avec les deux. Pourriez-vous jouer un possible enfant des deux? Ou serait-ce juste un ami du couple? Allons-nous ensuite voir le personnage de Criado à l’intérieur de la Banque d’Espagne ou ne sera-ce que dans des flashbacks? Il est clair que toute option est possible mais ce qui est clair, c’est qu’il y aurait un lien direct entre les deux.

Une saison « plus épique »

Pour l’instant, aucune image du tournage de ce dernier lot n’a été divulguée plus que lui Álex Pina l’a défini comme « le plus épique de tous ceux que nous avons tournés« . Le showrunner du projet le plus important en espagnol dans l’histoire de Netflix a avancé que nous sommes confrontés au lot d’épisodes » les plus extrêmes et les plus sauvages « dans lesquels nous vivrons une véritable guerre entre ses personnages. Parmi eux, nous trouverons celui joué par Miguel Ángel Silvestre, l’une des signatures vedettes du nouveau lot. Nous n’avons guère de détails sur son personnage, même s’il ne serait pas surprenant qu’il soit le nouvel ennemi d’El Porfesor. « Nous essayons toujours de rendre nos adversaires charismatiques et intelligents (…) nous recherchons des personnages dont l’intelligence peut être mesurée par rapport à celle du professeur », a déclaré le producteur exécutif du projet à EW.

Images du tournage de la cinquième saison

Nouvelles photos de Pedro et Patrick filmant 5×01 ???? pic.twitter.com/57IOwfftZx – sara ???? (@chaoticberlermo) 5 août 2020

Ils enregistrent à l’intérieur du petit lac qui entoure le château de Frederiksborg # lcdp5 pic.twitter.com/q8nfXtvMVV – sara ???? (@chaoticberlermo) 6 août 2020

Nouvelles photos de Pedro Alonso, Patrick Criado et Hovik Keuchkerian sur le tournage de La Casa De Papel ???? # lcdp5 pic.twitter.com/iwolik5XOX – sara ???? (@chaoticberlermo) 6 août 2020

Ils ont déjà terminé le tournage pour aujourd’hui et disent au revoir et parlent à Colmenar et Pedro qui sont sur le rivage: ‘) # lcdp5 pic.twitter.com/CcC7fymMGJ – sara ???? (@chaoticberlermo) 6 août 2020