Si vous cherchez quelque chose de délicieux et de différent pour accompagner vos collations et petits déjeuners, le gâteau au yaourt sera votre meilleure option, car il ne vous faudra pas longtemps pour le préparer, vous allez l’adorer!

Ce gâteau est parfait pour ceux qui débutent dans le beau monde de la pâtisserie, puisque sa préparation n’est pas très compliquée, il suffit de suivre les étapes à la lettre pour obtenir un résultat satisfaisant.

Ingrédients:

Citron râpé

Demi-enveloppe de levure chimique

3 oeufs

Un yaourt nature de préférence au citron

L’huile de tournesol la mesure du pot de yaourt

Sucre 2 fois la mesure du pot de yaourt

Farine à pâtisserie trois fois la taille du pot de yaourt

préparation

Pour commencer dans un grand bol, nous ajoutons notre mesure de yaourt, puis nous ajoutons les deux mesures de sucre et les trois œufs, battez bien.

Ensuite, nous procédons à l’incorporation de la farine préalablement tamisée avec la levure chimique dans notre mélange, à ce stade, nous nous aiderons avec les tiges électriques, puis nous incorporons le zeste de citron pour donner une saveur plus intense et délicieuse.

Ensuite, nous préchauffons le four à 180 ° C et graissons un moule avec du beurre et de la farine, puis nous faisons cuire notre génoise pendant 25 minutes sans ouvrir le four et c’est tout.