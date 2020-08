Cette crème à café est si délicieuse qu’elle a mérité le nom de «Magic coffee cream». Oserez-vous la préparer? Si vous êtes un amateur de café fanatique, vous apprécierez sûrement sa saveur exquise. Allez-y et faites-le! Vous l’aimerez sûrement.

Délicieuse crème de café magique

Cette crème délirante, en plus d’être très facile et rapide à réaliser, a une texture très onctueuse et crémeuse semblable à une mousse, en plus d’être très agréable au palais, elle contient peu d’ingrédients, un dessert qui surprendra sans aucun doute nos convives.

Pour préparer cette crème à café magique, vous avez besoin des matériaux suivants.

De quoi as-tu besoin?

20 grammes de café soluble normal ou décaféiné

130 grammes de sucre blanc

125 ml d’eau froide (plus il fait froid, mieux c’est)

Pour décorer les verres

Biscuits

Chocolat râpé ou en morceaux

* Si vous voulez une crème avec beaucoup de saveur de chocolat, cette quantité de café est suffisante, au cas où vous voudriez moins de saveur, ajoutez 10 grammes de café en moins.

Comment le préparer?

Commencez par placer tous les ingrédients dans un grand bol. Battre à basse vitesse jusqu’à ce que tous les ingrédients soient intégrés.

Augmentez la vitesse et continuez à battre pendant cinq minutes de plus. Vous verrez que petit à petit le mélange prend une texture crémeuse et épaisse.

Une fois la consistance ferme et brillante obtenue, elle sera prête à l’emploi dans la préparation du dessert que nous choisirons. Ensuite, installez des couches alternées de crème et de biscuits en dés dans les tasses. Sur le dessus, garnissez les pépites de chocolat.

Conservez les verres au réfrigérateur pour qu’ils se conservent mieux plus longtemps et ne descendent pas. Au cas où lorsque vous servez des notes qu’il a perdu un peu de consistance, battez à nouveau et il redeviendra ferme et brillant.