Si vous voulez apprendre à rendre célèbre crème brulée, l’un des desserts les plus connus au monde d’une manière très simple et avec peu d’ingrédients, cet article est pour vous.

Pour préparer cette délicieuse version de crème brulée Vous n’aurez besoin que de trois ingrédients, et la meilleure chose est qu’ils sont très faciles à trouver dans n’importe quel supermarché et ne vous donneront pas de maux de tête, car il y en a un qui a déjà une saveur délicieuse.

Ingrédients:

1 jaune d’oeuf par personne

100 grammes par personne de glace à la vanille

Sucre au goût

Préparation:

Commencez par mettre de côté environ 100 grammes de glace d’une personne à l’autre, c’est-à-dire pour chacun des contenants que vous allez préparer. Placez-le dans une casserole pour qu’il fonde, pendant que vous mettez de côté les jaunes d’œufs, que vous ajouterez à la glace fondue.

Battez avec un fouet jusqu’à ce que les deux ingrédients soient intégrés et que vous ayez terminé. Mettez maintenant les crèmes au bain-marie et portez-les au four à 190 ° C pendant vingt minutes. Vous pouvez également le faire dans un bain-marie dans la cuisine, mais cela prendra deux fois plus de temps.

Ensuite, ce que vous avez à faire est de saupoudrer le sucre sur le dessus et avec un chalumeau pour obtenir le caramel. Si vous n’en avez pas, faites chauffer une cuillère directement sur le feu et posez-la sur le sucre, cela aura exactement le même effet.