Rien de mieux qu’une recette facile à réaliser pour satisfaire ces petites envies sucrées qui surgissent à tout moment de la journée. Cette recette de dulce de leche allie saveur et fonctionnalité en un dessert.

La délicatesse du lait est idéale pour ceux qui ne veulent pas passer de longues heures en cuisine à préparer des préparations complexes ou pour ceux qui cherchent à faire de véritables œuvres culinaires avec peu d’ingrédients.

La délicatesse du lait est l’une des desserts le plus populaire en Amérique latine. Sa saveur particulière a conquis le palais de millions de convives dans toute la région.

Dulce de leche, le délicieux dessert que vous pouvez préparer avec 1 ingrédient

La délicatesse traditionnelle du lait est faite avec du lait liquide complet et du panela, ce dernier lui donne toute la douceur. Ceux qui veulent emprunter le chemin le plus court peuvent utiliser un pot de lait concentré.

Faire cuire au four au « bain-marie » ou dans l’eau pendant deux heures et une fois le temps de cuisson écoulé, retirer du feu, laisser refroidir et déguster le plus délicieux dessert Accueil.