Les jeux vidéo sont de plus en plus populaires dans le monde, et cela ne s’arrêtera pas pour l’instant. Une nouvelle étude a révélé que à présent en 2020, 3,1 milliards de personnes jouent aux jeux vidéo sur une plate-forme ou une autre, soit environ 40% de la population mondiale.

Sur près de 8 milliards d’êtres humains qui habitent cette planète, près de la moitié ont accès à l’une des nombreuses plates-formes existantes pour jouer à des jeux vidéo. Le secteur qui connaît une croissance rapide est celui de ceux qui apprécient ce passe-temps depuis leurs smartphones, et ils représentent près de la moitié de tous les joueurs du monde.

L’Asie et l’Europe occupent les deux premières places dans la croissance rapide de cette plateforme, tandis que l’Amérique latine occupe la troisième place. Le Moyen-Orient et les États-Unis occupent respectivement les quatrième et cinquième positions.

L’un des faits les plus surprenants de cette étude est que les joueurs sur consoles telles que PlayStation, Xbox et Nintendo ne représentent que 8% du total de personnes qui jouent dans le monde entier. De plus, ce secteur est celui où les dépenses par personne sont les plus élevées parmi toutes les plateformes. Là, vous l’avez fanboys.

Pour sa part le segment qui joue depuis votre PC représente 48% du nombre total de joueurs dans le monde, soit environ 1,5 milliard de personnes. Cependant, l’étude précise que ce secteur a tendance à chevaucher celui des consoles et des appareils mobiles.

Enfin, l’étude fournit des détails sur la localisation des joueurs du monde entier. L’Asie concentre en premier lieu 1,4 milliard de joueurs. L’Europe suit à la deuxième place avec 668 millions, tandis que l’Amérique latine occupe la troisième place avec 383 millions de joueurs. Les États-Unis occupent la quatrième place avec 261 millions.