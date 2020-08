Alors que la résurgence des vagues de COVID-19 a provoqué de nouveaux verrouillages et des restrictions de séjour à la maison dans des endroits comme la Californie, Hong Kong et l’État de Victoria en Australie, près de la moitié des cinémas du monde sont maintenant de nouveau en service, selon les données de Gower Street au Royaume-Uni. Analytique.

Cela devrait venir comme un certain soulagement pour les exposants et les distributeurs qui, en plus du coronavirus, ont été secoués par d’autres développements récents de l’industrie. La semaine dernière, AMC Theatres et Universal Pictures ont mis fin à leurs hostilités de longue date en acceptant de raccourcir considérablement les fenêtres cinématographiques exclusives, tandis que cette semaine, Disney a encore déçu de nombreux exposants en annonçant que «Mulan» passera directement au streaming sur les marchés où son service Disney Plus est opérationnel .

Les données de Gower Street montrent que des cinémas représentant 48% du box-office mondial ont été ouverts le week-end dernier. Ce chiffre est en hausse par rapport à 41% une semaine plus tôt, et un bond significatif par rapport à 28% le 18 juillet, avant que les cinémas chinois ne reprennent leurs activités.

La plupart des cinémas dans le monde fonctionnent désormais avec une distance physique ou d’autres contraintes de capacité, ce qui signifie que la croissance des revenus ne peut pas encore correspondre au nombre croissant de salles actives. Gower Street calcule que le box-office mondial valait 90 millions de dollars du week-end à dimanche.

La société utilise les données historiques du box-office des cinémas individuels pour calculer la disponibilité du box-office de chaque territoire, plutôt que les chiffres bruts des écrans. Il compare ensuite ces chiffres avec les données de Comscore, dont les chiffres sont incomplets, mais qui sont considérés comme les plus proches des rapports mondiaux au box-office.

La Chine, qui compte le plus grand nombre d’écrans de cinéma commerciaux au monde, est elle-même toujours en train de rouvrir. Les données de Gower Street indiquent une disponibilité de 54% au box-office en Chine le premier week-end après la réouverture, et 73% le deuxième week-end.

La Chine n’a pas été le seul contributeur à l’expansion mondiale. Un processus de réouverture élargi au Royaume-Uni, notamment avec un redémarrage de la chaîne Cineworld, et en Russie, avec l’autorisation de Moscou de rouvrir samedi, a également aidé.

Un plus grand nombre de cinémas espagnols disponibles a fait grimper les revenus de «Father There is Only One 2» de Santiago Segura et du box-office espagnol de 172% à 2,4 millions de dollars. Il a également augmenté le score de disponibilité au box-office en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique de 50% la semaine précédente à 59% le week-end dernier.

La contribution du week-end a porté le total cumulatif mondial à 6,4 milliards de dollars. C’est un manque à gagner de 74%, ou 18,8 milliards de dollars, par rapport aux 24,5 milliards de dollars bruts cumulés que les cinémas du monde entier ont normalement encaissés à ce stade de l’année.

Les plus grosses pertes à ce jour proviennent du marché international, qui est d’environ 12,8 milliards de dollars de moins que sa moyenne sur trois ans, y compris la Chine, ou 8 milliards de dollars si la Chine est exclue de l’équation.

La Chine est normalement le deuxième plus grand marché au box-office au monde, mais a été cette année critiquée par près de six mois de fermetures obligatoires, qui ont entraîné une perte de revenus de 4,8 milliards de dollars. Gower Street calcule que le box-office en Chine depuis le début de l’année a chuté de 94%.

Le 31 juillet-août. Le 2 week-end a vu le nombre de salles chinoises en activité augmenter, avec «L’énigme de l’arrivée» qui a attiré 3,6 millions de dollars pour devenir le premier nouveau film local à prendre la première place. Il a été suivi d’un score de 3,2 millions de dollars gagné par la réédition «Interstellar» en une seule journée.

En revanche, le box-office nord-américain (ou national) est toujours fortement endommagé par le COVID-19, et le nombre de salles ouvertes dans la plupart des États a chuté la semaine dernière. La Californie a rouvert les sites intérieurs. Le nombre de cinémas américains déclarant au box-office le week-end dernier est passé de plus de 1 000 à environ 950. Mais le nombre de cinémas canadiens déclarant des données a dépassé les 200 pour la première fois depuis mars.

Selon les estimations de Gower Street, les recettes brutes nord-américaines sont inférieures de 4,7 milliards de dollars à leur moyenne sur trois ans.

Les activités qui restent actuellement sont largement tirées par les ciné-parcs. Comscore estime qu’ils représentaient 64% du box-office nord-américain le week-end dernier. Le box-office du samedi a dépassé 2 millions de dollars pour le deuxième week-end consécutif – les deux derniers samedis étant les jours les plus élevés depuis la fermeture à la mi-mars.