ESPN Plus est sur le point de devenir plus cher pour les amateurs de sport qui souscrivent au forfait mensuel du streamer.

Maintenant que le sport a repris après la pause de plusieurs mois de COVID, le programmeur appartenant à Disney a décidé d’augmenter le prix d’ESPN Plus de 20%: à partir du 12 août prochain, le prix mensuel d’un abonnement ESPN Plus pour les nouveaux clients ira jusqu’à 5,99 $ par mois, contre 4,99 $ par mois avec lequel le service de streaming a été lancé en avril 2018.

Selon ESPN, les abonnés mensuels existants continueront de payer 4,99 $ par mois pendant au moins les 12 prochains mois – bien que cela soit sujet à changement.

De plus, l’abonnement d’un an à ESPN Plus restera 49,99 $ par an. De plus, le prix du forfait à trois voies de Disney – avec Disney Plus, ESPN Plus et Hulu avec publicités – restera inchangé à 12,99 $ par mois.

Il s’agit de la première hausse de prix de l’abonnement mensuel de base d’ESPN Plus depuis son lancement il y a plus de deux ans, bien qu’à partir de 2020, le service ait augmenté le prix des événements à la carte de l’UFC à 64,99 $ chacun (contre 59,99 $ auparavant).

ESPN Plus avait accumulé 8,5 millions d’abonnés payants au 27 juin, gagnant 600 000 au cours du dernier trimestre et plus que triplé d’une année sur l’autre. Le prix relativement bas a été un grand tirage au sort, et nous continuons d’investir à la fois dans les sports en direct et dans la programmation originale.

En augmentant le prix mensuel d’ESPN Plus à 5,99 $, Disney cherche évidemment à augmenter ses revenus. Mais le changement semble également viser à inciter les abonnés à se verrouiller dans le plan d’un an ou à opter pour le forfait ESPN Plus / Disney Plus / Hulu.

Disney aime l’offre groupée et les plans d’un an car il en résulte moins de désabonnement (le taux de personnes annulant de mois en mois). En fait, Hulu a annoncé séparément aujourd’hui un nouveau plan tarifaire d’un an: disponible à partir de vendredi, en plus du plan financé par la publicité de 5,99 $ par mois de Hulu, les abonnés auront la possibilité d’obtenir un abonnement d’un an à Hulu (avec publicités) pour 59,99 $ – une réduction de 16%.

Pour le trimestre de juin 2020, Disney a déclaré qu’ESPN Plus avait livré «des résultats plus élevés» grâce à la croissance des abonnés et aux revenus plus élevés des événements UFC PPV, mais la société ne les a pas divisés.

Alors que le nombre d’abonnés augmente, le revenu mensuel moyen par abonné payant pour ESPN Plus a diminué au cours de l’année écoulée: passant de 5,33 USD en juin 2019 à 4,18 USD au dernier trimestre. Cela, selon Disney, est dû au déploiement du forfait d’abonnement groupé de Disney Plus, ESPN Plus et Hulu à partir de novembre 2019, ainsi qu’à la baisse des revenus publicitaires par abonné.

ESPN Plus propose environ 1500 événements en direct par an, bien qu’avec la pandémie COVID-19, le calendrier ait été massivement perturbé. En plus des sports en direct, le service comprend des milliers d’heures de contenu à la demande, y compris des émissions et séries originales, des documentaires, des longs métrages, des épisodes d’émissions passées, des événements classiques et des rediffusions sélectionnées.

La programmation de sports en direct actuellement prévue sur ESPN Plus à la fin de l’été et au début de l’automne comprend les matchs de la MLB, les UFC Fight Nights, le PPV et la série Contender, la boxe Top Rank, le football de Bundesliga, le football de Serie A, le football de la FA Cup, la MLS, la Ligue anglaise de football football, PGA Tour, Big 12 et sports universitaires de la Conférence américaine, et US Open Tennis.