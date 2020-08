HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute aux programmes quotidiens Que regarder de TVLine et au guide mensuel des programmes en streaming.

Avec plus de 530 émissions scénarisées actuellement diffusées en diffusion, par câble et en streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée est de retour ou que le nouveau «drame de prestige» que vous aviez prévu est sur le point de faire ses débuts. Alors considérez ceci comme notre rappel pour régler votre DVR, commander un Season Pass, insérer un Memorex frais dans le magnétoscope… peu importe ce que vous faites.

Cette semaine, vous trouverez 10 débuts de séries (y compris Netflix’s Hoops, HBO’s Lovecraft Country et Freeform’s Love in the Time of Corona), quatre premières de saison (y compris la première moitié de Lucifer Season 5), une paire de finales et une couverture nocturne de la Convention nationale démocratique.

DIMANCHE, AOÛT. 16

19 h Black America Votes: Le spécial VP Choice (BET)

20 h Première estivale du cirque (Showtime)

21 h Première de la série Lovecraft Country (HBO)

23:20 la semaine dernière ce soir avec John Oliver Episode n ° 200 (HBO)

LUNDI, AOÛT. 17

22 h Amy Schumer apprend à cuisiner Première saison 2 (Food Network)

22 h Convention nationale démocrate Soirée 1 sur 4 (ABC, CBS, NBC)

MARDI, AOÛT. 18

3 h 00 Finale de la saison 1 des fugitifs (Quibi)

20 h Première de la série Dead Pixels Stateside (The CW)

22 h Finale de la saison 1 du spectacle des célébrités (TBS)

22 h Convention nationale démocrate Soirée 2 sur 4 (ABC, CBS, NBC)

MERCREDI 19 AOÛT

3 h Première de la série Demarcus Family Rules (Netflix; tous les épisodes)

3 h Première de la série limitée High Score (Netflix; tous les épisodes)

22 h Convention nationale démocrate Soirée 3 sur 4 (ABC, CBS, NBC)

22 h Première de la série Growing Belushi (Discovery Channel)

JEUDI, AOÛT. 20

3 h Première de la série The Fungies (HBO Max; tous les épisodes)

3h du matin, John essayait de contacter la première du documentaire Aliens (Netflix)

3 h Première de la série Singletown (Royaume-Uni) (HBO Max; tous les épisodes)

22 h Convention nationale démocrate Soirée 4 sur 4 (ABC, CBS, NBC)

VENDREDI, AOÛT. 21

3 h Première du film Chemical Hearts (Amazon Prime)

3 h Clifford the Big Red Dog Saison 2, première partie 2 (Amazon Prime; tous les épisodes)

3 heures du matin, Find Me in Paris Saison 3 (Hulu; tous les épisodes)

Première de la série Hoops à 3 h (Netflix; tous les épisodes)

3 h Lucifer Saison 5, première partie 1 (Netflix; tous les épisodes)

3 h Première du film Sleepover (Netflix)

20 h RuPaul’s Drag Race: Première de la série Vegas Revue (VH1)

SAMEDI, AOÛT. 22

20 h Première série limitée Love in the Time of Corona (Freeform)

Vous voulez profiter de l’une des émissions ci-dessus? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et votre question pourra être répondue via Matt’s Inside Line.