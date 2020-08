HISTOIRES CONNEXES

Cette fonctionnalité hebdomadaire s’ajoute aux programmes quotidiens À regarder de TVLine et au guide mensuel des programmes en streaming.

Avec plus de 530 émissions scénarisées actuellement diffusées en diffusion, par câble et en streaming, il est facile d’oublier qu’une comédie préférée est de retour ou que le nouveau «drame de prestige» que vous aviez prévu est sur le point de faire ses débuts. Alors considérez ceci comme notre rappel pour régler votre DVR, commander un Season Pass, insérer un Memorex frais dans le magnétoscope… peu importe ce que vous faites.

Cette semaine, vous trouverez deux finales de la série (Agents of SHIELD et Greenleaf), 21 premières (dont Surviving Jeffrey Epstein, Teenage Bounty Hunters et le retour d’Endeavour), 14 fins de saison (dont The Alienist et DC’s Stargirl) et bien plus encore plus.

DIMANCHE, AOÛT. 9

19 h Championnat PGA (CBS)

20 h Début de la semaine des requins (Discovery Channel)

20 h Première de la série dramatique Surviving Jeffrey Epstein (à vie)

21 h The Alienist: Angel of Darkness finale (TNT; deux épisodes)

21 h Première de la saison 7 d’Endeavour (PBS)

21 h Finale de la saison 1 de Perry Mason (HBO)

22h Race in America: Un mouvement pas un moment spécial (Bravo)

22 h Première de la série We Hunt Together (Royaume-Uni) (Showtime)

LUNDI, AOÛT. dix

3h du matin, première de la série About Face (Quibi)

3 h Jeu sur: un événement de crossover comique (Netflix)

3 h Première de la série Mapleworth Murders (Quibi)

9 h Finale de la saison 1 de Stargirl de DC, partie 2 de 2 (DC Universe)

20 h Finale de la saison 2 de Titan Games (NBC)

21 h Finale de la série dramatique de Jeffrey Epstein survivant (à vie)

22 h Première de la série 10 choses que vous ne savez pas (E!)

MARDI, AOÛT. 11

3 h Ne cherchez pas plus loin: finale de la saison 1 (Quibi)

3 h Rob Schneider: maman asiatique, comédie spéciale pour enfants mexicains (Netflix)

21 h Finale de la série Greenleaf (OWN)

22 h Première de la saison 15 de Hard Knocks (HBO)

MERCREDI 12 AOÛT

3 h (Un) Well docuseries premiere (Netflix; tous les épisodes)

21 h Agents Marvel de S.H.I.E.L.D. finale de la série (ABC; temps spécial; deux épisodes)

21 h Finale de la série documentaire No Limit Chronicles (BET; deux épisodes)

21 h Première de la tranche horaire Tough as Nails (CBS)

21 h Finale de la saison 4 de World of Dance (NBC; soirée et heure spéciales)

21 h Yusuf Hawkins: Première du documentaire Storm Over Brooklyn (HBO)

JEUDI, AOÛT. 13

3 h Première de la série Five Bedrooms (Aus) (Peacock; tous les épisodes)

3 h Première de la saison 3 du train Infinity (HBO Max; tous les épisodes)

20 h Finale de la saison 1 de Killer Camp (The CW)

20 h Coronavirus et la classe spéciale NBC News (NBC)

21 h Finale de Don’T Saison 1 (ABC)

VENDREDI, AOÛT. 14

3 h 3% Première saison 4 (Netflix; tous les épisodes)

Première du documentaire Boys State à 3 h du matin (Apple TV +)

3 h Première du film Magic Camp (Disney +)

3 h Première du film Project Power (Netflix)

3 h Première de la série Ted Lasso (Apple TV +; trois premiers épisodes)

3 h Première de la série Teenage Bounty Hunters (Netflix; tous les épisodes)

3 h 00 World’s Toughest Race: Première de la série Eco-Challenge Fiji (Amazon Prime; tous les épisodes)

20 h Les plus belles vidéos #AtHome Finale de la saison 1 (CBS)

SAMEDI, AOÛT. 15

3 heures du matin, première de la saison 5 de Rita (Netflix; tous les épisodes)

20 h 05 Finale non filtrée de la saison 1 de Nickelodeon (Nickelodeon)

