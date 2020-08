Il y a un tweet viral qui fait le tour qui donne l’impression que AMC jette la prudence au vent et n’impose pas de distanciation sociale entre les sièges de théâtre attribués alors qu’ils prévoient de rouvrir ce jeudi. Cependant, selon AMC, ce n’est pas le cas. Selon la chaîne de théâtre, à partir de lundi, le moteur de billetterie bloquera automatiquement un siège de chaque côté du siège acheté, et la technologie n’était tout simplement pas encore en place pour le représenter via les plans de salle en ligne actuels.

Nous avons contacté directement AMC à ce sujet et avons été informés qu’il y avait un léger décalage entre la phase 1 et la phase 2 de la réouverture des salles AMC. Par exemple, voici les informations pour la phase 1:

Phase 1 (pour toutes les séances mises en vente à partir de jeudi dernier pour ce week-end)

La phase 1 débutera le 20 août, date à laquelle AMC mettra à disposition un maximum de 30% de la capacité en sièges à chaque heure de spectacle, dans tous ses théâtres du pays.

Dans les auditoriums non inclinables, AMC bloquera automatiquement toutes les autres rangées de sièges à chaque heure du spectacle.

Étant donné qu’un maximum de 30% des billets sont disponibles pour chaque spectacle, dans les auditoriums réservés, il y a suffisamment de place pour que les invités maintiennent une bonne distance sociale dans chaque auditorium. Nous reconnaissons que cela peut signifier qu’il existe de rares circonstances où les invités ne se retrouvent pas dans le siège qu’ils ont choisi, et nous nous excusons sincèrement pour ce désagrément. Cependant, une distanciation sociale appropriée sera disponible et doit avoir lieu à chaque heure du spectacle.

La phase 2, quant à elle, commence aujourd’hui:

Phase 2 (déploiement dans nos premières salles d’ouverture dès AUJOURD’HUI)

AMC passera à la phase 2, lorsque les limites de capacité passeront à 40%, une fois que nous serons en mesure de mettre en œuvre le blocage automatique des sièges. Dans le cadre de la phase deux:

Dans les auditoriums inclinables, le moteur de billetterie d’AMC bloquera automatiquement un siège de chaque côté de chaque fête.

Dans les auditoriums non inclinables à sièges réservés, le moteur de billetterie d’AMC bloquera automatiquement un siège de chaque côté de chaque parti et les sièges dans les rangées devant et derrière chaque parti, ainsi que les sièges diagonaux devant et derrière chacun. fête.

Dans les auditoriums non réservés, AMC bloquera toutes les autres rangées de sièges à chaque heure du spectacle.

Selon AMC, la raison pour laquelle les tableaux de sièges n’indiquaient pas les sièges sautés était que l’entreprise «avait besoin d’un environnement de vente de billets en direct pour tester la technologie». Le plan initial prévoyait une période de test de deux semaines, mais après un lancement réussi, AMC a décidé que «les résultats sont satisfaisants pour déployer la technologie dans tous les cinémas à sièges réservés du pays. En conséquence, la technologie de blocage des sièges est déployée dès aujourd’hui pour de nouvelles heures de spectacle dans les auditoriums réservés. Le déploiement dans la première vague de salles devrait être terminé en début de semaine. »

AMC ajoute que « Si les billets ont déjà été vendus pour un spectacle, ce spectacle restera à 30% de la capacité totale, laissant suffisamment d’espace pour les invités pour déplacer un siège socialement éloigné. » Ils nous ont également fourni un exemple de ce à quoi ressemblera un auditorium avec sièges réservés et non inclinables avec blocage automatique des sièges. Les auditoriums inclinables auront un siège automatiquement bloqué de chaque côté d’une fête.

