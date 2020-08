PUBG Mobile devient bizarre alors que Tencent Games et PUBG Corp. ont publié un nouveau contenu dans le jeu révélant un ancien secret. Avec ce qui ressemble au type de contenu que vous vous attendez à voir dans Destiny 2 ou Warframe, les développeurs ont ajouté une nouvelle mise à jour du mode secret antique qui comprend des événements en jeu et des récompenses exclusives. Vous obtenez également un nouveau mode appelé Team Gun Game ainsi qu’une nouvelle carte de la bibliothèque que vous pouvez jouer dans la zone Arena. Nous avons les détails complets pour vous ci-dessous car les mises à jour sont maintenant en ligne dans le jeu.

Crédits: Tencent Games

Mode spécial secret Anicent Le nouveau gameplay sur le thème de Ancient Secret peut être sélectionné dans le menu principal via l’écran de sélection de mode. Les joueurs qui activent le nouveau mode peuvent observer et explorer un bâtiment sinistre « Ancient Secret » s’élevant sur Miramar et Erangel. Cette structure massive de deux étages commence chaque partie au niveau du sol, mais commence ensuite à flotter et à suivre le cercle de jeu. En plus de l’ancienne structure, les joueurs peuvent découvrir les fonctionnalités suivantes grâce au nouveau mode de jeu: Nouveau combat de boss – Un boss secret attend dans une pièce scellée au deuxième étage de la structure, cachant de riches récompenses pour les joueurs qui l’ont vaincu au combatEnvironnement de petites ruines – Les joueurs peuvent traverser de petites ruines qui apparaissent au hasard sur toute la carte, dissimulant des caisses et des puzzlesPuzzle en ardoise – Les joueurs peuvent désormais tester leur mérite avec un nouveau puzzle interactif Ancient Slate. Pour immerger les joueurs dans le nouvel environnement, l’ensemble cool et élégant Golden Pharaoh X-Suit Outfit est également disponible à débloquer, aux côtés d’autres costumes Warrior of Ra, Warrior of Nut, Underworld Guide et Mummy. Pour la toute première fois, les tenues peuvent être améliorées jusqu’à six niveaux pour accéder à des avantages supplémentaires, notamment: Amélioration de l’apparence de la tenueÉmoticônes d’entrée exclusivesÉmoticônes de lobby exclusives à la tenueÉmoticônes d’interaction avec les collègues et partage d’objetsSpawn Island et tuer des effets spéciaux Chaque ensemble de tenue comprend une création de trésor unique et exclusive que les joueurs peuvent débloquer pour des récompenses supplémentaires, y compris des pièces de pharaon à échanger contre d’autres tenues, des matériaux pour améliorer la combinaison en X du pharaon doré et plus encore. Les joueurs peuvent également faire des tirages au sort en utilisant des fragments UC ou d’argent.

Crédits: Tencent Games

Nouveau gameplay d’arène Le tout nouveau jeu Team Gun propose un gameplay à quatre contre quatre avec des armes de départ en mode Arena. Au fur et à mesure que les joueurs vainquent leurs adversaires, leurs armes sont progressivement améliorées. La première équipe à utiliser l’arme finale, la fameuse poêle, réclame le Chicken Dinner. Team Gun Game est disponible tous les week-ends, du vendredi au dimanche. Les joueurs peuvent également profiter de Team Gun Game sur la toute nouvelle carte de la bibliothèque. En tant que toute première carte intérieure PUBG MOBILE, La bibliothèque présente une disposition symétrique avec trois routes d’assaut: gauche, droite et centre. Les positions uniques sur les plates-formes, dans les portes ou derrière les étagères offrent des avantages aux concurrents pour un positionnement stratégique et offrent aux joueurs avec des armes plus faibles une chance de se battre. En plus du nouveau mode Team Gun Game et de la carte de la bibliothèque, la mise à jour du contenu d’aujourd’hui offre plusieurs fonctionnalités supplémentaires, notamment: Nouvel accessoire d’arène – L’accessoire de muselière Barrel Extender peut désormais être ajouté à la plupart des fusils de précision, des fusils et des mitraillettes. Il augmente la portée effective de l’arme à feu et minimise la réduction des dégâts en raison de la distance Ajustement de la réduction des dégâts des armes à feu Arena – Les dégâts des armes à feu sont désormais basés sur la distance opérationnelle par classe d’arme, qui sont commandés comme fusil de chasse, mitraillette, fusil, fusil de sniper de près à loin, respectivement.

Crédit: Tencent Games



