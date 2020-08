Trey Songz s’est retrouvé sous les projecteurs après que des allégations d’agression sexuelle et d’inconduite aient été lancées contre lui. Les allégations ont été évoquées dans un podcast qui est ensuite devenu viral sur Twitter. Trey Songz a répondu aux allégations, niant ce qui s’est passé, cependant, une autre personne a été évoquée dans cette conversation: Keke Palmer. En 2017, Keke a également formulé des allégations contre Songz, qui ont été largement ignorées. Qu’est-ce que Keke Palmer a dit exactement à propos de Trey Songz?

Trey Songz a été accusé d’agression sexuelle.

Trey Songz, de son vrai nom Tremaine Neverson, a été accusé à plusieurs reprises d’agression sexuelle, et malheureusement, la dernière est survenue le 17 août lorsque Celina Powell et son amie, Aliza, étaient sur le podcast No Jumper. Pendant le podcast, on a demandé à Aliza de partager « l’une des choses les plus méchantes » qu’elle avait faites, et sa réponse alléguait qu’elle avait été agressée par Songz.

«J’ai fait pipi dessus», a-t-elle déclaré pendant le podcast. «Je ne savais pas ce qui se passait. Il vient de le faire. Lorsqu’on lui a demandé de nommer à qui elle faisait référence avec cette histoire, Aliza a révélé qu’il s’agissait de Songz.

« Je suis comme, c’est quoi ce bordel? Sur mes cils? » dit-elle. « Et il est comme, ‘Tu vas bien.' » Elle a également déclaré dans l’interview que Songz avait refusé de la laisser partir.

«Il a pris mon téléphone et mon sac à main pendant une journée entière et l’a tenu au-dessus du balcon et il était comme ‘B — h, si vous essayez de partir, je vais laisser tomber cette merde.’ Il a fait la même chose pour [Celina]. Il fait juste la même chose. Il est bizarre », a-t-elle ajouté.

Source: Twitter

Celina a profité de son profil Twitter pour partager plus sur son histoire, alléguant que Songz l’avait également maltraitée. Dans ses tweets, elle a dit que Songz « m’avait forcé à faire [some things] et jeté mon téléphone sur le balcon. « Elle a également dit qu’il aurait refusé de la laisser partir, elle et une autre » jeune fille « .

Selon Complex, Celina a également mentionné avoir «peur» de lui dans ses tweets et mentionné Keke Palmer, ce qui a apporté un autre angle à cette conversation avec des personnes voulant savoir ce qu’elle a à voir avec cette histoire.

Qu’a dit Keke Palmer à propos de Trey Songz?

Il y a trois ans, en 2017, Keke Palmer a accusé Trey Songz de l’avoir présentée dans son nouveau clip, «Pick Up the Phone», sans son consentement. Selon le Huffington Post, en janvier de cette année-là, Keke a partagé un message sur les réseaux sociaux (qui a depuis été supprimé) qui accusait Songz d ‘ »intimidation sexuelle », affirmant qu’il l’ignorait lorsqu’elle a demandé à ne pas être incluse dans le clip vidéo.

keke palmer nous a dit que trey songz utilise son pouvoir pour intimider les gens mais non, vous ne vouliez pas écouter pic.twitter.com/VEcCboMjS9 – 𝐝𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 | 𝐛𝐥𝐦 (@oopsdavidd) 19 août 2020

« C’est absurde », a-t-elle écrit dans une légende Instagram désormais supprimée, selon Huffington Post. « Comment suis-je dans cette vidéo Trey? Après que vous m’ayez trouvé dans un placard CACHANT parce que j’avais tellement peur de plus de conflit. Littéralement ma dernière L’option était de se cacher parce que vous n’écouteriez pas tous quand j’ai dit que je ne voulais pas être dans la vidéo la PREMIÈRE fois. Ce n’est pas parce que vous donnez à quelqu’un de la nourriture et de l’alcool et que vous vous lancez un peu d’intimidation sexuelle qu’il va céder. »

Cela n’a pas été approuvé. Vous ne pouvez pas utiliser la «ressemblance» de quelqu’un sans son approbation. Point d’enveloppe du manque de respect des femmes dans l’industrie. https://t.co/mhwazDvcat – Keke Palmer (@KekePalmer) 22 janvier 2017

Keke Palmer a déclaré que Trey Songz l’avait « secrètement filmée » alors qu’elle lui avait déjà dit qu’elle n’était pas intéressée à être dans la vidéo.

«C’est le sexisme et la misogynie auxquels je fais allusion parce que si j’étais un mec, il ne m’aurait même pas essayé comme ça», a-t-elle écrit. «Que ce soit une leçon pour tous, je ne suis pas pour les taureaux – t. Je suis sérieux au sujet de mon entreprise et vous n’utiliserez pas ma ressemblance sans MA permission. Lorsque vous êtes devant un patron, vous le traitez comme tel, comme je vous traite. NON SIGNIFIE NON !!!!!!! »

Si vous avez besoin d’aide, la hotline nationale contre les agressions sexuelles est disponible 24/7 au 1-800-656-4673. Vous serez mis en relation avec un membre du personnel formé dans votre région. Ou visitez RAINN.org pour discuter en ligne avec un spécialiste du support à tout moment.

