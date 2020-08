Le monde interne des organisations

Les organisations changent et leurs

besoin de soutien externe également. De nombreuses entreprises avaient l’habitude d’avoir

les consultants dans leurs projets internes demandent: «Comment puis-je continuer avec

qui soutiennent même avec les restrictions budgétaires et le besoin d’économies qui

la situation actuelle exige? «

À mon avis, la valeur que

fournit un consultant externe sera toujours nécessaire pour toute entreprise, non

parce que leurs cadres n’ont ni la capacité ni le temps, mais parce que le point

vue extérieure, sans vices ni aveuglement de l’atelier ou des engagements politiques, est

très précieux. Les entreprises qui recherchent un soutien externe doivent comprendre ce que

ils embauchent, lorsqu’ils demandent un accompagnement de conseil et sont plus stricts

dans ce qu’ils demandent pour obtenir le plus d’avantages et de retour

investissement pour ce qu’ils paient.

La première chose à laquelle on achète

engager un consultant est un point de vue externe, critique et expérimenté sur

certains défis à résoudre. Deux facteurs empêchent une

exécutif, aussi compétent soit-il, effectue le travail d’un consultant

externe: cécité de l’atelier, faire partie de l’organisation et parfois

du même problème; et d’autre part, les engagements politiques et les risques

il peut faire face à ce qu’il peut signaler et proposer.

Un bon consultant doit détecter

rapidement les facteurs qui influencent une situation, identifier les causes et

proposer les actions les plus appropriées sans autant de contraintes politiques que celles qu’une

l’exécutif interne pourrait avoir avant ce qu’il dit et / ou propose. Ce

l’accompagnement est quelque chose qui sera toujours précieux et nécessaire pour tout

entreprise.

Le deuxième facteur obtenu lorsque

un cabinet de conseil est embauché pour ses connaissances et sa spécialité dans certains

sujets, les dernières tendances en gestion, stages en entreprise

problèmes similaires avec des problèmes similaires et connaissance de différentes méthodologies

et les outils qui peuvent être utilisés.

Le troisième facteur à être

obtenu en recrutant du conseil pourrait paraître le moins stratégique, sans

Cependant, d’après mon expérience, c’est celui qui absorbe le pourcentage le plus élevé d’une facture

conseil et ce qui le rend vraiment cher. Je veux dire le coût d’attribution

jeunes consultants (dits juniors) dont la valeur principale

consiste à exécuter les activités requises dans les projets internes que le

Le personnel client ne peut pas faire faute de temps.

Alors quel est ton besoin

réel?

Si ce dont vous avez besoin est la main de

travail, il existe des options qui vont de la formation interne de votre personnel

organisation jusqu’à son embauche par sous-traitance qui peut être beaucoup

moins cher que le programme de consultation. Si vous avez besoin de connaissances, mieux

pratiques et méthodologies, il y a la possibilité d’acquérir des adhésions et d’accéder

à différentes plateformes en ligne et former en interne des experts capables

vous donner cette valeur dans chaque projet de transformation.

De cette façon, vous pouvez diminuer

surtout le montant des factures et consacrer chaque peso à obtenir de

un conseil, qui à mon avis est le plus précieux, dire

avec le soutien et les conseils de consultants vraiment expérimentés et spécialisés,

avec un sens critique, avec une vision extérieure et sans liens politiques qui contribuent

vraiment la valeur dont vous avez besoin pour réaliser vos stratégies commerciales.

Je pense qu’avant la nouvelle réalité

marché et le monde, les dirigeants de toute entreprise doivent rechercher

le temps de diriger et d’exécuter les activités de tout projet interne et

arrêtez d’embaucher des consultants en tant que personnel. Chaque entreprise devrait avoir

accès à des plateformes de connaissances sur leurs sujets de spécialité et à mieux

pratiques sur les problématiques de transformation et accès aux outils et méthodologies

avec du personnel interne qui sait comment les appliquer. Les équipes de projet doivent

être composé de personnel interne et uniquement de rôles stratégiques, pour

consultants externes.

De cette façon, vous pouvez attribuer

moins de ressources financières pour les projets, mais optimisées pour maintenir le

la valeur d’avoir un bon niveau de conseil qui continue de vous fournir et de vous soutenir

dans la définition des stratégies et actions nécessaires pour faire face

réussir cette nouvelle réalité et tous les défis qu’elle comporte.

Le poste Qu’achetez-vous vraiment lorsque vous engagez des consultants? est apparu en premier sur Seven24.