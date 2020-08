The Walking Dead va finir sur AMC beaucoup plus tard que d’habitude pour sa dixième saison, mais même dans ce cas, il sera considérablement plus court en raison de l’impact du COVID-19 sur sa production. Quand la saison 10 sera-t-elle sur Netflix et devrez-vous attendre que tout l’épisode soit diffusé en premier? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Malgré une réputation quelque peu ternie au cours de ses dernières saisons, la série reste l’une des meilleures séries d’action du moment et le plus grand spectacle d’AMC. La saison 9 (qui est arrivée sur Netflix aux États-Unis en septembre 2019) a vu le départ de l’une des principales stars de la série, donc cette saison sera consacrée à la gestion du reste de la distribution.

La saison 10 de The Walking Dead a débuté sur AMC du 6 octobre 2019 au 5 avril 2020. Cependant, la production du dernier épisode intitulé «A Certain Doom» n’a pas pu être diffusée en raison de problèmes de production.

The Walking Dead Saison 10 Date de sortie de Netflix

Au cours des années précédentes, de nouvelles saisons de The Walking Dead sont sorties sur Netflix en septembre comme sur des roulettes, cependant, nous ne sommes pas sûrs que ce sera le cas pour la saison 10.

Comme nous l’avons indiqué, l’épisode 16 a été retenu en raison de problèmes de production et devrait maintenant sortir sur AMC le 4 octobre 2020. AMC confirme également que six épisodes supplémentaires sont à venir en 2021.

Cela nous laisse donc trois calendriers de date de sortie possibles pour The Walking Dead saison 10 sur Netflix.

La saison 10 publie tous les épisodes jusqu’à présent (à l’exception de E16) en septembre, comme d’habitude. Les épisodes finaux et additionnels tombent plus tard.La saison 10 sort sur Netflix peu de temps après la finale est diffusée probablement en octobre 2020. Les épisodes supplémentaires chutent en 2021. Nous devons attendre la finale et les six épisodes avant d’être diffusés sur Netflix.

Selon toute vraisemblance, ce sera probablement l’option 1 ou 2, ma préférence étant l’option 2.

D’autres régions comme le Royaume-Uni et l’Australie ne diffusent pas The Walking Dead.

Les fans britanniques devront utiliser NowTV pour diffuser la série, ou encore avoir un abonnement avec Sky et utiliser le service à la demande disponible.

The Walking Dead quittera-t-il Netflix?

Nous entendons également constamment des rumeurs selon lesquelles AMC retirerait The Walking Dead de Netflix. Ce sera finalement le cas mais pour l’instant, Netflix exploite cette licence sur un contrat hérité. Cela signifie qu’il restera sur Netflix tant que la nouvelle saison sortira et une fois la série terminée, la série partira après quelques années.

Fear The Walking Dead reste loin de Netflix aux États-Unis avec un contrat similaire en place avec Hulu. De même, la nouvelle émission, World Beyond, ne devrait pas non plus venir sur Netflix.

Au cas où vous vous poseriez la question, The Walking Dead reviendra pour une onzième saison sur AMC en 2020, il y a donc encore des raisons de continuer avec la série

Dans l’attente de la nouvelle saison de The Walking Dead? Faites le nous savoir dans les commentaires.