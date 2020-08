Depuis qu’Erika Girardi a rejoint Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills en 2015, la femme de 49 ans a passé beaucoup de temps à parler de son mari, Thomas Girardi, qui a 32 ans son aîné.

Mais la star de télé-réalité mentionne rarement son fils unique, sans parler des enfants de son conjoint issus de ses mariages précédents. Quel type de relation Erika entretient-elle avec les enfants de l’avocat?

Erika Girardi est farouchement protectrice envers son fils, qui est policier.

L’actrice a fait la une des journaux en mai lorsqu’elle a publié une photo de Tommy sur son Instagram pour la toute première fois. « Les gens disent que nous nous ressemblons », a écrit Erika sur la photo, qui le montre dans son uniforme.

La beauté blonde a désactivé les commentaires sur l’image, expliquant plus tard pourquoi elle prend soin de garder son fils hors des projecteurs. « Il n’a pas choisi cette vie, j’ai choisi cette vie, et vous essayez de les protéger », a déclaré Erika. « Je m’en fiche s’il est adulte et qu’il porte une arme et un badge. En fin de compte, il est toujours mon garçon. »

L’attitude de Mama Bear de l’auteur de « Pretty Mess » était en plein écran après qu’un disciple ait critiqué la carrière de Tommy en tant que flic. « Mon fils n’a pas été élevé pour être raciste », a écrit Erika en réponse au troll. « Son travail est de protéger et de servir TOUTES les personnes qui ont sa couleur de peau. F – k-vous et restez hors de ma page. »

Source: Instagram

Tommy vit actuellement avec sa mère et son beau-père à Pasadena, mais pendant un certain temps, il est resté à New York pendant qu’Erika travaillait pour gagner de l’argent à LA « J’ai toujours été très responsable avec notre fils et j’ai mis ses besoins en premier », a-t-elle déclaré dans ses mémoires de 2018 .

« Mettre mon fils en premier était ce qui émouvait [to the West Coast] était tout au sujet. Si j’allais prendre soin de lui et lui offrir l’avenir que je voulais, je savais que je devais m’évader et trouver une vie meilleure et une existence plus durable pour moi », a-t-elle ajouté.

Malgré la distance qui les sépare, Erika a révélé qu’elle rendrait visite à Tommy tous les sept à dix jours. «Même si son école était de retour dans l’Est, j’étais à chaque conférence des enseignants, à chaque pièce de théâtre, à la remise des diplômes et à tout autre événement auquel je pensais que je devrais assister», a-t-elle expliqué.

Les nouveaux épisodes de The Real Housewives of Beverly Hills sont diffusés les mercredis à 21 h HE sur Bravo.

