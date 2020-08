Cupido a passé des années à faire son truc avec les concurrents de «Big Brother». Dès la première édition, nous avons vu comment l’amour est né entre certains des habitants de la maison la plus célèbre de la télévision. C’est peut-être inévitable car partager quatre murs pour des causes si longues les participants n’ont d’autre choix que de créer des liens les uns avec les autres. Cependant, parfois, cette union s’est forgée quelques jours après avoir vécu ensemble, démontrant ce qu’ils disent à l’intérieur de la maison tout est magnifié.

Ainsi, l’amour est devenu le protagoniste de nombreuses éditions de l’émission de téléréalité, bien que toutes ces romances n’ont pas toujours eu une fin heureuse. Justement, ces coups de cœur ont amené certains participants à faire ressortir le meilleur et le pire d’entre eux, nous montrant les deux visages de l’amour. Dans tout les cas, le vrai test décisif vient quand ils quittent la maison, où nous n’avons d’autre choix que de faire face à la vie réelle et aux problèmes quotidiens. Chez FormulaTV Nous voulons nous souvenir de certains des couples les plus célèbres de ‘Big Brother’ pour découvrir ce qu’ils sont devenus et voyez si l’amour a continué à triompher au-delà du programme.

une Israël et Silvia («GH 1»)

Silvia Casado et Israel Pita

Israel Pita et Silvia Casado ont formé le couple qui a ouvert l’interdiction des histoires romantiques dans le programme. Ils sont tous les deux tombés amoureux rapidement sur ‘GH 1’, à tel point que ils ont quitté la maison ensemble quand il a été le deuxième expulsé de l’édition. Personne ne voulait abandonner cet amour qui venait de naître, alors Silvia a décidé de partir pour que leurs chemins se poursuivent ensemble après une semaine au cours de laquelle ils ont partagé une nomination. Leur relation a duré deux ans mais en 2003, ils ont décidé de se séparer, au moment où elle allait donner naissance à Hugo, le fils qu’ils ont tous les deux en commun.

Après la rupture, Silvia est retournée dans sa Malaga natale pour commencer une nouvelle vie, tandis qu’Israël a mis de côté ses collaborations télévisées dans « Día a día » et ses participations à des émissions de téléréalité telles que « Hotel Glam » pour voyager sur la côte andalouse et ainsi ne pas se séparer. de son fils. Avec le temps, chacun a formé une nouvelle famille et a eu un enfant avec ses partenaires respectifs, mais ils entretiennent de bonnes relations, d’autant plus qu’ils seront toujours unis grâce à Hugo. Chez le professionnel, Silvia a quitté sa vie de coiffeuse pour devenir styliste de mariage et Israël a poursuivi son travail de directrice d’hôpital. Pendant la pandémie de coronavirus, il a profité de sa position et de sa renommée pour exiger la responsabilité des citoyens et participer au travail héroïque des agents de santé.

deux Jorge et María José (‘GH 1’)

Jorge Berrocal et María José Galera

L’amour peut ne pas durer longtemps après que vous ayez quitté la maison, mais ce qui est certain, c’est que Jorge Berrocal et María José Galera ont joué dans l’une des histoires d’amour les plus mémorables de l’ensemble du concours. En quelques jours seulement du programme, les deux sont tombés amoureux de manière très intense. Quand elle a été la première exclue de l’éditionJorge a été très affecté et nous a donné l’une des phrases les plus célèbres de l’émission de télé-réalité: « Qui met sa jambe sur moi pour que je ne lève pas la tête?! Qui! » Cependant, ils savaient comment surmonter cette séparation involontaire et leur cour a continué après le départ de Jorge, promenant son amour à travers divers programmes sur la chaîne. Tout allait bien pendant quatre mois, à quel point ils ont annoncé leur rupture. De cette façon, tout comme ils criaient leur amour aux quatre vents, de même Ils ont vendu leur séparation à travers des disputes et des combats sur les plateaux.

Au fil du temps, ils ont réussi à guérir leurs blessures et ils étaient prêts à vivre ensemble dans «GH: El Reencuentro», bien que le sévillan ait à peine enduré l’emprisonnement pendant quelques jours. Jorge a reconstruit sa vie et épousé une autre femme, Marina. Cependant, María José est réapparue à la télévision début 2019 pour avouer sa ruine et son éloignement de sa famille. Forcée d’élever seule ses deux filles, elle a reconnu ne pas savoir comment gérer correctement l’argent gagné avec «GH».

3 Angel et Sabrina (‘GH 2’)

Sabrina Mahi et Angel Tous

La flamme de l’amour est née entre Ángel Tous et Sabrina Mahi alors que les deux ont concouru dans le deuxième édition de «Big Brother». Bien qu’ils mendiaient à la maison, dès la fin du concours, ils ont décidé d’emménager ensemble et ont consolidé leur relation avec un mariage qui a eu lieu en 2003 à Alicante, sa ville natale. La famille s’agrandit bientôt avec le naissance de votre enfant. Cependant, dans l’année 2010, ils ont décidé de mettre fin à leur histoire d’amour et de se séparer. Bien qu’ils aient été loin de l’attention médiatique pendant longtemps, quatre ans après leur divorce, Sabrina était chargée de raconter les détails de la rupture dans «Save me». Celui qui était le deuxième gagnant de ‘GH’ a avoué que c’est elle qui a pris la décision de se séparer en se rendant compte que chacun voulait emprunter des chemins différents.

Enfin, elle a déménagé à Malaga et il continue à Alicante, où il travaille comme police locale. Sabrina a obtenu le titre de technicienne principale en chimie de l’environnement et sciences de l’environnement et a orienté sa carrière vers le monde de la cosmétique. Il dirige actuellement une entreprise du secteur et a même lancé son propre parfum, My Trail. Ángel, pour sa part, a été décoré d’une distinction honorifique de la Garde civile en 2016 pour une opération de sauvetage menée au Japon alors qu’il était en vacances avec sa nouvelle petite amie.

4 Carlos et Fayna (‘GH 2’)

Fayna Bethancourt et Carlos Navarro

Carlos Navarro « El Yoyas » et Fayna Bethencourt ont commencé leur romance devant les caméras de ‘GH 2’, mais ils nous permettent aussi de voir que les combats étaient communs entre eux. En fait, Carlos a été expulsé par l’organisation du programme pour le caractère agressif qu’il a montré à la maison. Malgré tout cela, ils ont choisi d’aller de l’avant et Ils sont restés ensemble pendant plusieurs années, ayant finalement deux enfants ensemble.. Quand il semblait qu’ils avaient réussi à fonder une famille heureuse, tout allait mal et ils se sont séparés, mais la question est devenue beaucoup plus trouble quand il est apparu qu’elle l’avait dénoncé pour mauvais traitements. Fin 2019, il a été rendu public que le parquet avait demandé huit ans de prison pour Carlos Navarro pour violences sexistes, ainsi que la perte de l’autorité parentale sur ses enfants pendant dix ans.

5 Naomi et Raquel (‘GH 3’)

Raquel Morillas et Noemí Ungría

Le premier expulsé de ‘GH 3’ était Naomi Ungria, mais cela ne l’a pas empêchée de tomber amoureuse grâce au spectacle. Raquel Morillas est devenu son grand amour, formant l’un des couples les plus médiatiques du concours. Le cas du premier, qui n’avait jamais manifesté d’intérêt pour les femmes, est particulièrement frappant. Tous deux ont participé en tant que collaborateurs assidus de divers programmes de la chaîne et ont également vendu leur relation, y compris l’exclusivité pour leur mariage, qui a eu lieu en 2003. Mariage seul a duré six mois, parce qu’ils ont choisi de divorcer et n’ont pas hésité à raconter leurs peines et à monter des combats devant les caméras.

Un accident de la route compliqué a été la goutte d’eau qui a brisé le dos du chameau dans leur relation déjà difficile. Raquel était dans une situation pire en termes de conséquences physiques et, alors qu’il se rétablissait, il a même accusé sa femme d’avoir fui avec les médecins de l’hôpital où elle avait été admise. Déjà séparément, Naomi a commencé une nouvelle histoire d’amour avec Judd, dont nous avons également été témoins. En 2009, elle a épousé les paparazzi Enric Bayón, avec qui il a formé une famille. Elle dirige ses entreprises et mène la carrière de ses enfants, qui sont des enfants modèles. Pour sa part, Raquel travaille comme vendeuse pour ONCE en raison des conséquences permanentes de l’accident. A également trouvé l’amour et s’est fiancé à Noah pendant le verrouillage.

En 2010, les deux sont revenus vivre ensemble dans «GH: El reencuentro» avec des résultats fatals. Bien que leur relation au sein de la maison ait été plutôt positive, Naomi a été débordée et a demandé à ses compagnons de les expulser. Raquel ne pouvait pas supporter qu’ils aient mis fin à son rêve comme ça et la guerre a rouvert. Sur les plateaux de Mediaset, ils ont organisé une discussion forte au cours de laquelle ces derniers tirant les cheveux de Naomi, qui a porté plainte. Il a demandé six mois de prison et 4 000 euros, mais au moment où le procès a eu lieu, l’affaire avait prescrit. « La sentence reconnaît les mauvais traitements et ses menaces de mort », a déclaré Noemí.

6 Inma et Pedro (‘GH 4’)

Inma González et Pedro Oliva]

Pedro Oliva a été choisi vainqueur de ‘GH 4’ mais non seulement il a pris la mallette, il a aussi eu l’amour d’Inma González. La conquérir n’était pas une tâche facile car elle avait remarqué son partenaire Matías, avec qui elle s’amusait pendant le programme. À la fin, la femme de Cadix a réalisé qu’elle était amoureuse de Pedro. De cette façon, quand ils ont tous deux quitté la maison à Guadalix de la Sierra Ils ont commencé une relation qui s’est terminée par un mariage en juin 2004. Deux ans après le lien Paola est née, une fille qui est l’œil droit de ses parents. Bien que leur relation semblait l’une des plus établies du concours et ait même surmonté son cancer de la thyroïde, ils ont décidé séparé après 17 ans partager une vie en commun.

L’usure du partenaire et le manque de communication lors des moments cruciaux, comme la mort de son père, semblent être les raisons pour lesquelles ils ont pris cette décision compliquée. En fait, au moment de rendre publique la séparation, ils n’avaient pas partagé une chambre depuis des années et menaient des vies séparées. La rupture s’est déroulée à l’amiable pour le bien de sa famille et pendant quelques mois, ils ont continué à vivre ensemble dans leur maison à Saragosse jusqu’à ce qu’il l’abandonne avec sa mère, qui vivait avec eux. Simultanément, Inma a commencé une nouvelle illusion sentimentale, quelque chose que Pedro a toujours prétendu comprendre parfaitement.

7 Maria et Hugo (‘GH 12 + 1’)

Hugo Pierna et María Sánchez

María Sánchez et Hugo Pierna sont l’un des couples les plus anciens et les plus prospères de l’émission de téléréalité. Ils se sont tous deux rencontrés dans ‘GH 12 + 1’ mais à ce moment-là, leur union a été une surprise car il avait une petite amie qui attendait à l’extérieur, Julia. Le partage des quatre murs de la maison a fait émerger entre eux une affection particulière qui a abouti à la formation de couples sentimentaux, surtout quand la jerezana est entrée pour la deuxième fois après avoir été jouée. Il n’avait pas eu de nouvelles de sa petite amie depuis plus de 70 jours, malgré des opportunités successives dans la série, un fait qui lui a fait comprendre que leur relation était terminée.

Huit ans plus tard, ils sont toujours aussi amoureux que le premier jour. Rien qu’en regardant leurs réseaux sociaux respectifs, on peut voir qu’ils sont inséparables et que l’amour qu’ils ressentent s’est renforcé au fil du temps. Les dédicaces qui leur sont consacrées et publiées lorsqu’ils célèbrent l’anniversaire du début de leur histoire d’amour en sont un exemple. Bien qu’ils ne prévoient pas de se marier ou d’agrandir la famille, elle est claire que sa première fille s’appellera Manuela. Sur le lieu de travail, tous deux ont ouvert en 2019 un magasin de vêtements à Jerez, Marhaya Guerrer, avec des vêtements signés par María elle-même.

8 Susana et Gonzalo (‘GH 14’)

Susana Molina et Gonzalo Montoya dans ‘L’île des tentations’

‘Big Brother’ les a rejoints et Susana Molina et Gonzalo Montoya sont devenus inséparables, surtout après la fin de la quatorzième édition du concours. Au début, son avenir ne lui semblait pas très clair car elle avait des doutes, mais le toucher a fini par faire l’amour. À l’intérieur de la maison, nous les avons vus partager des confidences, des câlins et des caresses, et à l’extérieur, ils ont continué à montrer leur amour. Une fois le programme terminé, elle a décidé de déménager à Séville pour vivre avec lui, mettant de côté sa vie antérieure pour commencer un nouveau chemin.

Pendant sept ans, tout a parfaitement fonctionné, mais leur relation a commencé à se refroidir. Pour cette raison, Ils ont accepté la proposition de participer à « L’île des tentations », où ils pourraient mettre leurs sentiments à l’épreuve. Enfin, ils ont supposé que leur amour était terminé, du moins de la part de Susana, qui a réalisé qu’elle ne ressentait plus la même chose pour Gonzalo. Cependant, il était dévasté et il lui était difficile de tourner la page. Susana est retournée à Madrid, où elle a développé sa carrière d’influenceuse. Il a pour sa part ouvert plusieurs commerces, parmi lesquels plusieurs bars et restaurants à Séville et dans la capitale.

9 Jonathan et Yoli (‘GH 15’)

Yoli Claramonte et Jonathan Pérez

Quand Jonathan et Yoli Ils sont entrés dans «GH 15» avec leurs cousins ​​respectifs, ce qu’ils n’imaginaient pas, c’est que le destin allait les unir pour la vie. Ils ont tous deux gardé une relation très étroite et assez déroutante, d’autant plus qu’elle est tombée follement amoureuse et qu’il a agi de manière contradictoire. Quand le concours s’est terminé leur amour a été confirmé et en 2017 ils sont passés par l’autel. Contrairement à ce qui est arrivé à son cousin, l’amour n’a pas longtemps souri à Jonathan et il a vu comment sa relation avec Yoli se détériorait jusqu’à la fin. Cependant, toujours ils seront unis grâce à la petite Valeria, la fille en commun qu’ils avaient tous les deux en 2015.

Après la séparation, les deux ont à nouveau le cœur occupé, comme indiqué sur leurs comptes Instagram. Professionnellement, La Mancha est une influenceuse sous le nom de LoveYoli, elle a sa propre chaîne sur le site Mediaset Espagne et même a lancé sa propre marque de vêtements, non sans soulever peu de polémique. Lui, très actif sur les réseaux sociaux, est moniteur de sports d’aventure et possède sa propre agence, Surf & River.

dix Azahara et Juanma (‘GH 15’)

Azahara Luque et Juanma Furió

Les doutes étaient les protagonistes au début de la relation entre Azahara et Juanma. Les deux moments de confidences partagés lors de leur séjour dans la maison de Guadalix de la Sierra en ‘GH 15’, mais aussi ils ont eu leur tir à la corde parce qu’ils avaient leurs partenaires respectifs à l’extérieur, ce qui n’était pas de bon augure pour un bel avenir. Cependant, la réalité était que l’amour a triomphé et ils ont formé une belle famille. Le Valencien a quitté sa terre natale pour s’installer avec le Malaga sur la côte andalouse, où il a commencé une école de surf et, surtout, où Natura et Delmar sont nés, leurs deux enfants qui ont rempli leur vie de lumière et de bonheur. Leur stabilité n’est pas surprenante car, comme on peut le voir sur leurs réseaux sociaux où ils sont très actifs, les deux ils ont créé une grande équipe, ils partagent leur amour de la nature et s’intègrent parfaitement.

Onze Han et Aritz (‘GH 16’)

Aritz Castro et Han Wang Shangay

L’un des couples les plus inattendus qu’offrait « Big Brother 16 » était celui formé par Han et Aritz. Les deux étaient deux des concurrents les plus charismatiques et les plus controversés de leur édition car pendant les mois où ils ont vécu ensemble ils formaient un curieux tandem. Leurs discussions et réconciliations continues ont suscité de grandes attentes parmi les téléspectateurs, principalement en raison les doutes qui assaillaient le basque. Bien qu’il ait accusé son partenaire d’en faire trop, il s’est contredit plus tard en jouant sous les couvertures.

Une fois dehors, ils ont confirmé leur histoire d’amour, qui a parcouru des interviews et des reportages dans les médias. La joie n’a duré que quelques mois et ils ont fini par rompre leur relation. Bien qu’ils aient essayé de se donner un deuxième chance dans ‘First Dates’, la chose n’a pas fonctionné. Depuis, chacun a reconstruit sa vie séparément et l’amour a de nouveau frappé à leurs portes.

Han, ingénieur électricien de profession, s’est installé à Hanovre après avoir effectué un Erasmus en Allemagne. Cependant, il parcourt notre pays de temps en temps et, en fait, joue un petit rôle dans la série ‘Venom’. Aritz, pour sa part, partage son travail de sculpteur et illustrateur sur les réseaux sociaux et travaille comme doubleur et doubleur.

12 Bea et Rodri (‘GH 17’)

Rodrigo Fuertes et Bea Retamal

‘Big Brother’ a rejoint Bea et Rodri dans sa dix-septième édition. Dès le premier moment où ils se sont rencontrés à la maison, nous avons vu une certaine alchimie entre eux, même s’il semblait pencher davantage vers Adara et elle vers Pol. Les jours qu’ils ont passés enfermés ont fait leurs sentiments ont augmenté au point de devenir un partenaire sentimental. Bien que tout semblait indiquer que leur relation allait durer, ils ont pris fin rupture en raison d’une crise relationnelle qu’ils ne pouvaient pas surmonter. La nouvelle a été diffusée par eux-mêmes grâce au canal qu’ils ont partagé sur le site Mediaset. C’est le médium qu’ils ont également choisi pour raconter comment ils surmontaient l’éloignement et comment ils se sentaient séparés après tant de moments ensemble. Cependant, Rodrigo n’était pas amusé que le vainqueur de «GH 17» ait continué à parler de lui une fois le lien entre eux terminé. Maintenant, il semble qu’il soit satisfait d’Adara Molinero, son premier intérêt pour ‘GH 17’, alors qu’elle a participé à ‘Survivors 2020’.

13 Adara et Pol, ‘GH 17’

Pol Badía et Adara Molinero dans ‘Big Brother’

Adara et Pol ils ont formé l’autre couple de «GH 17». Ils sont tous les deux tombés amoureux rapidement, mais après avoir quitté la maison seuls ils sont restés ensemble pendant un an. Après avoir terminé votre aventure, elle a commencé une belle relation avec Hugo Sierra, vainqueur de «GH Revolution». Ils étaient amoureux et même Ils ont eu un enfant , petit Martin. Cependant, cette histoire n’a pas non plus réussi. Plus tard, Adara a participé à ‘GH VIP 7’ et a commencé une célèbre romance avec Gianmarco Onestini, qui ne s’est pas concrétisée non plus. Son partenaire de montage Rodri Fuertes est sa dernière illusion d’amour que nous connaissons.

Pour sa part, Badía a également eu une vie amoureuse mouvementée. C’était lié avec l’acteur Fernando Tejero quand des images sont sorties dans lesquelles ils ont été vus s’embrasser sur la plage. Cependant, son histoire d’amour avec Maître Joao C’est lui qui a capturé tous les regards, en particulier pour ses allées et venues, comme ils l’ont également démontré dans «GH VIP 7» et, plus tard, dans «Discount time».