Le 16 août marque le 43e anniversaire de la mort d’Elvis Presley, et l’ex-femme de la rock star, Priscilla Presley, publiera sans aucun doute un hommage sur les réseaux sociaux comme elle le fait chaque année.

Bien qu’ils n’aient été mariés que pendant cinq ans, la relation du duo – qui s’est en fait étendue sur une décennie – a eu lieu au plus fort de la renommée d’Elvis et a commencé lorsque Priscilla n’avait que 14 ans.

Quel âge avait la femme d’Elvis lorsqu’ils se sont mariés?

Le couple s’est marié en 1967 lorsque Priscilla avait 21 ans, même si elle vivait avec le père et la belle-mère d’Elvis à Graceland depuis plus de quatre ans à ce moment-là.

« Bien que beaucoup de gens aient pensé que notre mariage était soudain, Elvis [who was 32 at the time] et j’en avais parlé par étapes », a déclaré la beauté brune au Ladies ‘Home Journal en 1973.« Je me souviens à quel point [my parents] étaient, combien heureux, aussi. Bien sûr, ils pensaient qu’il était temps. Nous sortions ensemble depuis des années! «

La romance unique du couple a commencé en 1959 quand Elvis, alors âgé de 24 ans, a été stationné en Allemagne pendant ses deux ans dans l’armée américaine. «Je n’avais pas de grands fantasmes à propos de sa rencontre», a avoué Priscilla, qui vivait près de la base aérienne de Wiesbaden à cause du travail de son beau-père dans l’armée de l’air.

«Puis, une semaine et demie après mon arrivée en Allemagne, je mangeais dans un petit endroit où la plupart des enfants militaires allaient, et un gars m’a demandé si je voulais rencontrer Elvis Presley», a-t-elle expliqué. «J’ai dit ‘Bien’ en pensant que c’était une blague… Elvis était très gentil, chaleureux et cordial, mais je n’ai jamais pensé le revoir. Puis il a appelé.

Priscilla Presley a essentiellement emménagé avec Elvis à l’adolescence.

Après avoir fréquenté plusieurs fois pendant quelques années, l’interprète légendaire a convaincu Priscilla de terminer ses études secondaires à Memphis, Tennessee. « Je croyais qu’il se souciait de moi et qu’il n’aurait pas pris la responsabilité de me retirer de l’école et me mettre dans une autre s’il ne prenait pas un certain engagement », a-t-elle expliqué à propos de cette décision controversée.

« Il n’est pas le genre de personne à profiter de qui que ce soit. Je me suis donc sentie très en sécurité », a-t-elle ajouté. «Je n’avais aucune idée que nous allions nous marier, mais j’avais confiance que les choses se débrouilleraient d’elles-mêmes. Je ne pensais pas qu’à aucun moment je serais abandonné ou négligé, car Elvis avait assuré à mes parents qu’aucun mal ne viendrait à moi. »

Neuf mois après leur mariage à Vegas, le duo a accueilli leur fille unique, Lisa Marie Presley. « Elvis et moi étions ravis de la naissance », se souvient Priscilla au Ladies ‘Home Journal. « Elle a définitivement les yeux de son père, mais elle a mes traits et ma petitesse. »

Le couple s’est séparé à l’amiable en 1972 après avoir réalisé qu’ils menaient une vie complètement séparée. «J’ai vu comment Elvis devait être. Je veux dire, tellement médiatisé», a-t-elle noté. « Je pourrais vivre ma vie et faire ce que je voulais, mais ce n’était pas possible pour Elvis de faire ça. C’était dommage. »

