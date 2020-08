La femme, qui a récemment été nominée pour trois prix sur MTV, ne se lasse pas d’impressionner et de laisser ses fans sans voix, car elle portait un maillot de bain noir, avec une maille pleine de pierres et ses talons.

Karol G

L’image a été partagée à partir d’un compte fandom, qui compte plus d’un million d’abonnés. La photo compte 17 000 likes en moins d’une semaine et plusieurs commentaires tels que: «Ce corps», «Belle», «Je t’aime» et «Belle femme colombienne».

Bien que ce ne soit pas la seule photo que l’on puisse voir dans le compte, cela montre que Karol G l’aime et est fière de son corps, comme elle le montre sans aucun tabou et quels que soient les commentaires.

La chanteuse a récemment inquiété ses followers sur le terrible moment qu’elle traversait, dans lequel elle a dû rester isolée et quitter l’appartement qu’elle partageait avec son petit ami, mais tout va beaucoup mieux.

Il a donc pu s’inquiéter de la promotion de sa nouvelle chanson « Oh my God », qui compte déjà plus de 50 millions de vues sur la plateforme YouTube. Maintenant, elle espère être la gagnante de tous ces prix.