Les rock stars sont les personnes les plus cool de la planète pour une raison et c’est parce qu’elles sont capables d’exprimer sans équivoque exactement comment elles veulent vivre et voir le monde indépendamment des normes sociales ou de ce qui est considéré comme « convenable » sous la forme d’une musique géniale. Et bien qu’il y ait des tonnes de rockers qui adoptent ce style de vie au maximum, il est difficile de dire que quelqu’un l’a fait aussi longtemps et aussi bien qu’Ozzy Osbourne, malgré le fait que tout le monde se demande toujours ce qui ne va pas avec le gars.

Je veux dire, il suffit de regarder la pochette de l’album sur laquelle figure «Fire in the Sky» d’Ozzy.

Source: Amazon

Croyez-le ou non, c’est probablement sa couverture la plus normale de tous les temps. Bien que je sois un grand fan de la musique de l’homme, même je pense que c’est une bonne question pour quiconque de se demander ce qui se passe avec le mec en se basant uniquement sur des photos et des choix artistiques. Il a un flair pour le macabre d’une manière particulièrement fantaisiste, mais pas trop campy. Il parvient à suivre la ligne de ringard et effrayant, tout en écrivant des paroles extrêmement personnelles qui ne deviennent jamais trop sceptiques.

Ensuite, il y a le fait que malgré ses 71 ans, Ozzy est capable à 100% de chanter encore à merveille. Il n’y a personne d’autre au monde qui ressemble à l’homme dans toute la musique. Aucun. Personne. «Attention!» De Black Sabbath! est sorti en 1970 – et 49 ans plus tard, il est toujours non seulement pertinent, mais il figure à nouveau dans le top 10 de Billboard avec « Take What You Want ».

Source: Registres de la République

Il est presque impossible d’exagérer l’impact culturel d’Ozzy sur la musique rock et métal. Le catalogue de Black Sabbath résiste à l’épreuve du temps: vous aurez du mal à trouver une tête de métal qui n’est pas dans ce que Sabbath produisait. Et quand il a quitté Iommi et ses amis pour poursuivre une carrière solo, il est devenu encore plus une icône dans la communauté du métal en s’entourant de musiciens talentueux et en leur donnant toujours une chance de briller.

« Bark at the Moon », « Crazy Train », « Shot in the Dark », « Mr. Crowley » et « No More Tears », tous ont présenté non seulement l’écriture et les prouesses vocales d’Ozzy, mais aussi la magie de la guitare de Randy Rhoads, Jake E. Lee et Zakk Wylde.

En combinant des éléments de métal de plus en plus « extrêmes » imprégnés d’horreur et de traditions gothiques, avec l’esthétique la plus impressionnante jamais vue, il a créé un personnage correspondant à la musique intense qu’il produisait.

Source: Amazon Source: Twitter

Il s’avère que le « persona » n’était cependant pas tout un acte, mais plutôt une extension de la vraie personnalité du chanteur – quelque chose qu’Ozzy a poussé à la limite de la consommation excessive d’alcool et de l’abus persistant de stupéfiants. L’homme a physiquement ingéré tellement d’alcool et de drogues que les scientifiques ont étudié sa constitution génétique et ont découvert qu’il était un « mutant » avec des variantes néandertaliennes qui lui permettaient d’absorber autant de punition que possible.

En 2010, sa constitution génétique a déconcerté les scientifiques, qui étaient confus au sujet des «tremblements» dont il souffrait – ne sachant pas s’ils étaient de la maladie de Parkinson ou des années de fêtards et de consommation de drogues à des fins récréatives. Malheureusement, il a été récemment révélé que les tremblements du musicien sont directement attribués au trouble neurologique dégénératif, ce dont il a récemment parlé.

Source: .

Les tranquillisants sur ordonnance pourraient-ils être une grande partie de ce qui ne va pas avec Ozzy Osbourne?

Son épouse Sharon n’est pas étrangère à ses problèmes de dépendance et a déclaré que certains médicaments avaient aggravé son état plus que d’autres substances. Elle a attribué un incident de 2003 à Wrigley Field qui a vu le chanteur se frayer un chemin à travers « Take Me Out to the Ball Game » à une prescription de tranquillisants et d’antipsychotiques qui l’a fait jurer de les abandonner pour de bon.

Source: .

Si quelqu’un a vu le genre de stupéfiants qui dérangeront le plus Ozzy, c’est probablement Sharon. Le couple est marié depuis 1982 et elle l’a rencontré quelques années auparavant.

Et bien que la source des tremblements d’Ozzy ces jours-ci soit probablement attribuée à sa maladie de Parkinson, il a également subi une mauvaise chute en 2019 qui a nécessité une chirurgie du cou, ce qui a mis ses nerfs dans un fouillis.

Les années de toxicomanie peuvent aussi avoir quelque chose à voir avec cela, comme le dit Ozzy: « … Compte tenu des piscines d’alcool que j’ai avalé au fil des ans – sans parler de la cocaïne, de la morphine, des somnifères, sirop contre la toux, LSD, Rohypnol … vous l’appelez – il n’y a vraiment aucune raison médicale plausible pour laquelle je devrais être encore en vie. «

Je ne sais pas non plus comment il frappe encore, mais je suis content qu’il le soit.

