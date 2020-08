Bandes originales Films DC Comics Partager

La première bande-annonce de The Batman a été publiée, taquinant le mélange traditionnel de chagrin et d’action. Voici la chanson qui joue avec la bande-annonce

Les fans ont hâte depuis des mois de voir quelque chose du film et ont vu leur souhait exaucé lors de l’événement DC FanDome lorsque Matt Reeves a personnellement présenté le premier teaser de The Batman. Les images incluent le mélange traditionnel du chagrin de Bruce Wayne et de Batman en action. Même sans être le symbole de l’espoir de la ville, il parcourt la ligne entre être craint et vénéré, entre l’homme et le mythe. Malgré cela, on voit qu’il travaille déjà avec Jim Gordon et commence à enquêter quand Enigma commence à lui écrire directement. La bande-annonce offre également un aperçu de la Catwoman de Kravitz et du pingouin de Farrell. L’énigme de Dano, cependant, reste complètement bouclée. Tout au long de la bande-annonce de Batman qui est accompagnée de la chanson «Something in the Way» de Nirvana.

La chanson de la bande-annonce est accompagnée d’éléments de la partition de Michael Giacchino – donnant aux paroles et à la musique de Kurt Cobain une sensation encore plus étrange et noire. Les paroles se prêtent à Bruce Wayne et au traumatisme qui sera exploré dans The Batman. Cobain a écrit la chanson en se basant sur le moment où sa mère l’a expulsé de la maison et il a été forcé de se débrouiller seul. Il fait plusieurs références aux façons dont Cobain a essayé de passer la journée et aux choses qu’il devait faire pour survivre. La chanson se concentrait principalement sur la façon de trouver de la nourriture et de l’eau. Cependant, cela pourrait facilement se traduire par la nécessité pour Bruce Wayne de trouver des moyens de canaliser sa colère, sa culpabilité et sa douleur générale.

La chanson de la bande-annonce de Batman fait également référence à une bâche qui fuit, qui pourrait également jouer sur le thème fréquent d’un Batman luttant pour maintenir sa santé mentale. Après tout, ceux qui combattent des monstres doivent souvent faire attention à ne pas en devenir un. Et que lorsque vous regardez dans l’abîme, l’abîme ne regarde pas trop en arrière. La capture d’animaux qui deviennent des animaux de compagnie est également mentionnée, ce qui pourrait servir de représentation des relations étranges et souvent symbiotiques que Batman forme même avec ses méchants. Sans parler du besoin de ses démons comme carburant pour aider les citoyens de Gotham City. Bien sûr, les liens plus profonds entre la chanson et l’histoire deviendront plus apparents à mesure que davantage d’images seront filmées et deviendront disponibles. Et encore plus lorsque The Batman sort enfin en salles.

Nous vous laissons avec le thème original Nirvana ci-dessous

