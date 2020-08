L’un des détails étranges de l’histoire de Quake est qu’il y avait autrefois une version arcade du jeu à la fin des années 90. Le nom officiel de celui-ci était Quake Arcade Tournament, qui a été développé par Lazer-Tron en utilisant le format du jeu d’id Software. Comme vous pouvez vous en douter, il ne jouait pas tout à fait comme le jeu que nous connaissons sur PC à la maison, car il fonctionnait un peu plus lentement et avait une ligne d’attaque plus directe que les versions domestiques où il y avait toujours le chemin principal mais il pouvait être les autres à descendre. Il contenait toujours des secrets, des bonus et des armes améliorées. Mais le plus étrange à ce sujet était la combinaison de boutons de mouvement et d’un rollerball pour faire toute la sélection des armes. Le véritable argument de vente était que vous pouviez jouer en multijoueur avec trois autres armoires connectées, à tel point que nous ne l’avons vu que quelques fois dans le monde réel, car il est maintenant devenu un objet de collection pour ceux qui aiment vraiment ou l’une des bizarreries usées à l’arrière d’un nicklecade.

Avez-vous ce qu’il faut pour jouer à Quake sur une armoire d’arcade? Gracieuseté de Bethesda Softworks.

Eh bien, ces jours sont révolus depuis longtemps, mais le jeu survit car quelqu’un l’a chargé sur GitHub, complètement décrypté. Vous ne pouvez pas vraiment faire l’aspect multijoueur de celui-ci (pour le moment) car il n’y a pas de serveur auquel se connecter avec des amis, et il ne semble pas non plus y avoir d’option disponible pour simplement faire une soirée LAN à l’ancienne. Mais vous pouvez jouer à travers le jeu et voir ce que tous les niveaux vous réservent. Voici un échantillon vidéo de ce que vous attendez ci-dessous, et toutes les informations sur le jeu sont liées à ce lien.

À propos de Gavin Sheehan

Gavin est l’actuel éditeur de jeux pour Bleeding Cool. C’est un geek de longue date qui peut discuter avec vous de la bande dessinée, de la télévision, des jeux vidéo et même de la lutte professionnelle. Il peut également vous apprendre à jouer aux échecs Star Trek, à être votre miséricorde sur Overwatch, à recommander de la musique cool au hasard et à devenir voyou dans D&D. Il aime également des centaines d’autres choses geek qui ne peuvent pas être couvertes en un seul paragraphe. Suivez @TheGavinSheehan sur Facebook, Twitter, Instagram et Vero, pour des photos et des réflexions aléatoires.

