Après des années de spéculation sur un film Star Trek réalisé par Quentin Tarantino, classé R, le réalisateur acclamé a officiellement quitté le projet.

Malgré les rumeurs, Quentin Tarantino ne réalisera pas de nouveau film Star Trek. Le cinéaste acclamé est l’une des possibilités les plus discutées pour un nouvel opus de la franchise emblématique Star Trek depuis des années. Connu principalement pour des succès comme Pulp Fiction, ainsi que Kill Bill 1 et 2, l’ensemble du catalogue de films de Tarantino est considéré par beaucoup comme un visionnage essentiel pour tout cinéphile. Il était une fois à Hollywood a remporté deux Oscars, et le film a souvent été salué comme un nouveau changement de style par l’auteur de 57 ans. Mais en plus du succès que Tarantino a toujours obtenu avec son travail, il a également été la source de rumeurs sans fin et de restrictions auto-imposées.

Il y a plusieurs années, Tarantino a annoncé qu’il se retirerait du cinéma après avoir réalisé son 10e film. Depuis lors, les fans ont désespérément besoin de savoir avec quel genre d’histoires Tarantino terminera sa carrière. À ce stade, Tarantino a un dernier film à livrer au monde et tout le monde veut savoir ce que ce serait. Depuis un certain temps maintenant, un film Star Trek était une possibilité supposée, suscitant de nombreuses discussions entre les fans de Star Trek et Tarantino.

Malheureusement pour ceux qui veulent voir un nouveau film Tarantino Star Trek, la confirmation est venue que cela ne se produira pas. Les nouvelles gracieuseté de Deadline confirment que Tarantino s’est retiré du projet, bien que le scénario qu’il avait l’intention de filmer (écrit par le scénariste de The Revenant Mark L. Smith) soit toujours vivant à Paramount. Reste à voir s’il deviendra ou non le prochain film Star Trek, mais même si c’est le cas, Tarantino ne sera pas le réalisateur qui le dirigera.

La franchise a besoin d’une énergie renouvelée

En tant que Trekkie autoproclamé, Quentin Tarantino était sans doute l’un des meilleurs choix que Paramount pouvait faire pour donner une nouvelle vie à la franchise.

JJ Abrams avait fourni ce genre d’énergie aux fans dans ses films lors de son redémarrage en 2009, Star Trek, injectant à toute la franchise une nouvelle sensation et un nouveau look. Cependant, lorsque les suites de ce film sont arrivées en 2013 et 2016, il était clair que quelque chose devait encore changer pour continuer à élever la série.

En décembre 2017, il a été annoncé que Tarantino dirigerait un nouveau film Star Trek classé R, suscitant beaucoup de spéculations et d’enthousiasme de la part des fans. Cependant, alors que l’idée d’un Star Trek classé R était intrigante pour certains, il ne manquait pas de fans qui estimaient que le penchant de Tarantino pour la violence à l’écran était incongru avec la philosophie de base de Star Trek, ainsi que son histoire établie.

Avec la nouvelle du départ de Quentin Tarantino d’un nouveau projet désormais officiel de Star Trek, les fans plus conservateurs pousseront probablement un soupir de soulagement. Même certains fans de Tarantino qui n’étaient pas intéressés par la supposée sortie finale du cinéaste étant un film qu’il n’a pas écrit lui-même. Pour ces raisons, c’est peut-être pour le mieux que Tarantino a changé d’avis à propos de Star Trek. Au moins de cette façon, les deux côtés des fans se sentiront plus calmes.