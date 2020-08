Nous vivons dans un monde où les utilisateurs sont de plus en plus exigeants. Quand on parle de divertissement, pour ne pas le mentionner. Nous nous tournons pour voir l’offre de services de streaming et la vérité est que nous ne savons même pas par où commencer. Pour vous différencier de vos concurrents, HBO a publié une nouvelle interface utilisateur sur sa deuxième application d’écran, HBO Extras. Avec lui, les histoires qu’ils nous racontent ne seront plus jamais les mêmes.

L’expérience que vous souhaitez offrir HBO va bien au-delà du simple visionnage d’une série. Ils veulent que vous plongiez directement et soyez le plus grand geek de tous quand il s’agit de regarder la télévision.

Qu’est-ce que HBO Extras?

Sans beaucoup plus de choro, HBO Extras est une application mobile qui sert à compléter l’expérience de divertissement de tous les épisodes proposés par la chaîne de télévision. L’application est entièrement gratuite pour Android et IOSet propose des données pour enrichir tout ce que vous voyez.

Autrement dit, lorsque vous ouvrez l’application pendant que vous regardez un chapitre d’une série HBO originale, l’application affichera des informations supplémentaires sur ce que vous voyez sur l’écran principal. Cela inclut du contenu exclusif et des coulisses, pour vivre une expérience unique avant, pendant et après avoir regardé votre série préférée.

Comment ça marche?

La vérité est que ce n’est pas la chose la plus compliquée au monde. La chose la plus délicate ici est de créer le contenu dont tous les abonnés HBO peuvent profiter dans l’application. Dans une méthode intelligente, le système synchronise l’audio de tout ce que vous regardez avec votre téléphone et c’est ainsi que vous commencez à afficher un contenu spécial de tout ce que vous regardez. Soit à partir d’une scène, du scénario, d’un acteur ou de l’histoire qui se déroule.

Il est maintenant disponible?

Heureusement pour votre addiction aux séries de qualité, l’application HBO Extras est maintenant disponible. Il a été créé le 16 août avec l’arrivée de Lovecraft Country, la nouvelle série dramatique originale de HBO basée sur le roman du même nom de Matt Ruff.

En parlant spécifiquement de Extras HBO Avec cette première, l’application sera précisée en trois thèmes différents: l’histoire du racisme aux États-Unis, la terreur créée par Howard Phillips Lovecraft, et une plongée dans la production en série.

Une particularité de l’application, qui est conçue pour tous les cinéphiles passionnés, est qu’elle peut enregistrer et collecter des extras. Autrement dit, des détails intéressants sur la série ou sur les romans. Tout ce qui vous semble incroyable et que vous souhaitez vérifier plus tard, vous pouvez le faire avec cette fonctionnalité.

Comme si cela ne suffisait pas, pour les fans de bandes sonores et de partitions, L’application vous donnera la possibilité de créer des listes de lecture de la musique que vous aimez de la série que vous regardez.

Quelles autres séries sont prises en charge par HBO Extras?

Pour le moment, en plus de Lovecraft Country, les grandes séries HBO sont déjà sur la liste. Les titres comprennent Game of Thrones, Tchernobyl, Perry Mason, Euphoria, The Outsider, Westworld, Watchmen, Big Little Lies, Santos Dumont, Band of Brothers et Todxs Nosotrxs.

Bien que le catalogue soit bon, il y a d’autres séries qui seront bientôt ajoutées, telles que Patria et l’annulation. L’idée est qu’à terme, l’intégralité du catalogue HBO se trouve sur la plateforme, afin que tous les abonnés puissent profiter de leur série préférée de cette nouvelle manière.

Voir sur YouTube