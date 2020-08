Après son temps torride aux mains de la presse, Christopher Jefferies est devenu un mécène de la campagne Hacked Off, mais quelle est la campagne au juste?

Ces dernières années, le pouvoir et la crédibilité de la presse ont été de plus en plus remis en question, notamment en ce qui concerne le harcèlement et les spéculations inexactes.

C’est une question qui occupe le devant de la scène dans The Lost Honor of Christopher Jefferies d’ITV, qui est revenu sur nos écrans en août 2020 après sa première diffusion en 2014.

Le drame en deux parties détaille la frénésie médiatique qui s’est concentrée sur le propriétaire et ancien enseignant Christopher Jefferies après avoir été accusé à tort du meurtre de Joanna Yeates en décembre 2010.

Dans le texte de clôture qui apparaît à l’écran juste avant le générique, nous apprenons que Christopher Jefferies «continue de travailler pour une meilleure réglementation de la presse en tant que parrain de la campagne Hacked Off».

Mais qu’est-ce que la campagne Hacked Off?

L’honneur perdu de Christopher Jefferies sur ITV

La vie de Jefferies a été bouleversée par la spéculation des médias et le harcèlement de la presse avant que le véritable tueur de Jo Yeates ne soit retrouvé plusieurs semaines plus tard.

Qu’est-ce que la campagne Hacked Off?

La campagne Hacked Off est un mouvement visant à améliorer les réglementations contre la presse afin qu’il y ait plus de responsabilité pour les cas de harcèlement et de reportages inexacts.

La campagne a été lancée en 2011 à la suite du scandale du piratage téléphonique et a demandé que les conclusions de l’enquête Leveson soient mises en pratique.

Selon son site Web, Hacked Off est dirigé par un conseil d’administration de six personnes qui est présidé par l’avocat du QC Hugh Tomlinson et comprend également l’acteur de renom Hugh Grant, victime du scandale du piratage téléphonique.

Pouvoir de la presse: les réseaux sociaux réagissent

Il est prudent de dire que, en dépit d’être une répétition, L’honneur perdu de Christopher Jefferies a eu un impact considérable sur les téléspectateurs avec une grande utilisation des médias sociaux pour faire l’éloge des performances de l’émission et de la gestion des problèmes soulevés.

Un fan sur Twitter a écrit: « L’honneur perdu de Christopher Jefferies est une étude de personnage, de la folie des médias – les performances sont absolument merveilleuses et complètement envoûtantes. Je suis étonné qu’un homme innocent ait été victime de cette injustice. »

Alors qu’un autre a ajouté: «Revoir l’honneur perdu de Christopher Jefferies. Tellement bien fait. Je soutiens et défends toujours nos journaux, mais c’est vraiment incroyable à quel point une partie de cette couverture était épouvantable – et la plupart d’entre nous le pensaient aussi à l’époque.

Et enfin, ce spectateur explique comment ils ont persuadé leur fille de regarder: «Revoir l’honneur perdu de Christopher Jefferies et faire regarder ma fille adolescente aussi pour lui prouver que tout ce qui est écrit dans la presse n’est pas vrai. Le fait que son excentricité ait été considérée comme un signe de culpabilité est un triste signe du fonctionnement de la société.

L’honneur perdu de Christopher Jefferies est maintenant disponible en streaming sur ITV Hub après sa diffusion les 17 et 18 août.