Alors qu’Epic Games est actuellement verrouillé et engagé dans une bataille avec Apple, Fortnite continue de recevoir du contenu avant le lancement de la saison 4. La saison 4 du chapitre 2 devrait arriver le plus tôt possible à condition qu’il n’y ait pas de retard, mais en attendant, les fans peuvent acheter le pack Derby Dynamo Challenge. Vous découvrirez ici ce qu’est le pack Derby Dynamo Challenge dans Fortnite et comment vous pouvez relever des défis rapides pour des V-bucks gratuits.

Comme mentionné précédemment, la saison 4 de Fortnite est censée être au coin de la rue et la rumeur dit qu’elle serait sur le thème de Marvel avec Wolverine et Thor. Cela ne surprendrait pas la plupart de la communauté car l’accent a été mis sur les super-héros avec Deadpool, Aquaman, Captain America, Batman et – dans un proche avenir – peut-être le tueur de géants avec son marteau Mjolnir.

Mais avant que la saison 4 n’arrive, vous découvrirez ci-dessous tout ce qu’il y a à savoir sur le pack Derby Dynamo Challenge et comment vous pouvez obtenir des V-bucks gratuits en complétant les défis rapides.

Comment obtenir le pack Derby Dynamo Challenge dans Fortnite

Vous obtenez le pack de défi Derby Dynamo dans Fortnite en l’achetant dans la boutique d’articles ou le magasin PSN au prix de 9,99 £.

En plus du magasin PSN, vous pouvez obtenir le pack Derby Dynamo Challenge pour Fortnite en l’achetant dans le magasin numérique respectif de votre plate-forme.

Le prix du forfait aux États-Unis est de 14,99 $ et tout le monde reçoit les articles suivants:

Derby Dynamo Outfit Freewheelin ’emote intégré Quad Roller Back Bling Derby Dynamo’s Challenges: Débloquez jusqu’à 1500 V-bucks en complétant des défis rapides

Quels sont les défis rapides dans Fortnite?

Les défis rapides sont ce que vous devez accomplir dans Fortnite pour débloquer des V-bucks gratuits après l’achat du bundle Derby Dynamo.

Les défis Derby Dynamo apparaissent dans la section Défis rapides dans Fortnite, et ci-dessous est le montant que vous devez compléter pour un certain nombre de V-bucks:

6 défis rapides – 100 V-bucks 12 défis rapides – 200 V-bucks 18 défis rapides – 300 V-bucks 24 défis rapides – 400 V-bucks 30 défis rapides – 500 V-bucks

Le montant ajoute jusqu’à 1500 V-bucks, donc remplir le montant total des objectifs vous récompensera largement.

