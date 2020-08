Qu’est devenue l’actrice Martha Julia, méchante dans « Soy tu dueña »

Martha Julia est sans aucun doute l’une des plus belles actrices du petit écran, qui a réussi à être reconnue pour son rôle de scélérat dans « Je suis votre propriétaire », mais vous vous demandez peut-être ce qui lui appartient actuellement.

L’actrice Martha Julia Il a une longue carrière artistique mais beaucoup se demandent ce qu’il fait actuellement et ici nous allons vous en parler un peu.

Sans aucun doute, Julia a toujours déclenché la luxure grâce à sa beauté incroyable en plus de sa silhouette spectaculaire.

À ce jour, il est toujours en vigueur dans le monde du divertissement à 47 ans et en fait son projet le plus récent était « Doctors », tandis qu’au théâtre, il était le protagoniste de La Reina del Sur, en remplacement d’Ivonne Montero.

Martha a deux enfants dont elle peut montrer toutes les chances qu’elle peut sur ses réseaux sociaux, car elle s’est avérée être une mère vraiment concentrée sur ses enfants.

Il est à noter que l’une des romances les plus parlées dans le show business est celle qui Martha elle avait avec Gabriel Soto il y a plusieurs années, car beaucoup le considéraient même comme le couple parfait.

En 2004, l’actrice a entamé une relation de deux ans avec le protagoniste de «Célibataire avec filles» et bien que cela ait pris fin, Soto a déclaré qu’elle avait été l’amour de sa vie.

Martha Julia López Luna est née dans la ville de Culiacán, Sinaloa et a fait ses débuts en tant qu’actrice de telenovela jouant Consuelo, l’amant de Huicho Domínguez, dans le « El Premio Mayor » en 1995 et deux ans plus tard, elle a de nouveau incarné ce même personnage dans « L’argent de la santé et l’amour ».

Elle abandonne sa carrière d’actrice pendant quelques années pour se consacrer entièrement à son fils Richie et revient à la télévision en 2001, dans le feuilleton « Amigas y rivales » dans lequel elle interprète le personnage de Margarita.

Depuis lors, Martha Julia a travaillé sur d’innombrables feuilletons faisant d’elle l’une des actrices préférées des téléspectateurs.

Il convient de mentionner qu’il y a trois ans, Martha Julia elle s’est séparée du père de sa fille, l’acteur Salvador Ibarra et après plusieurs années de litige juridique, tout semble indiquer que les conflits entre eux sont loin d’être terminés.

Il y a quelques jours, l’actrice a dû se présenter au tribunal car selon ses déclarations, le père de sa fille ne s’est pas conformé à l’entretien de la petite fille.

Et le fait est qu’en raison de l’éventualité, l’actrice a perdu son emploi et ne peut pas subvenir aux besoins de ses deux enfants par elle-même.

De cette façon, Martha Julia Il a appelé son ancien Salvador Ibarra à se conformer à ses obligations légales en tant que père, car il bénéficie d’avantages tels que de pouvoir la voir, auparavant au dépanneur, maintenant par appels, pour lesquels il est de son devoir de respecter une pension alimentaire. .

Malheureusement, les choses sont devenues incontrôlables; Je n’aurais pas aimé que ce soit public, je pense qu’il y a du respect pour votre vie privée, votre travail est autre chose, donc je pense que le public devrait respecter cette partie négative ou les problèmes que l’on a dans la famille », a-t-il déclaré dans Une entrevue.

En raison de la contingence, sur son compte Instagram personnel, il a pris l’habitude que les gens se connectent à ses émissions en direct où il partage des conseils et des exercices avec ses enfants.

Et l’actrice assure qu’elle a pu être avec ses enfants dans cette quarantaine, et surtout, partager des activités que les 3 aiment grâce à ces formations qu’elle a menées chaque jour.